Nato-maat sekä Suomi ja Ruotsi aikovat antaa yhtenäisen vastauksen Venäjälle, joka on esittänyt Itämeren alueen valtioille aloitteen neuvotella muun muassa lentoturvallisuudesta.

Yhtenäisen vastauksen valmistelusta kertoi Lännen Medialle (LM) torstai-iltana Naton yhdysvaltalainen varapääsihteeri Alexander Vershbow. Hän on Naton toiseksi korkea-arvoisin virkamies ja pääsihteeri Jens Stoltenbergin varamies ja sijainen.

Varapääsihteeri Vershbow oli tavannut aiemmin päivällä Helsingissä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja keskustellut tämän kanssa aiheesta. Vershbow kertoi tapaamisen jälkeen LM:lle, että 28 Nato-maata ja Suomi sekä Ruotsi valmistelevat yhtenäistä vastausta Venäjälle.

– Sen lisäksi, että Venäjä on esittänyt kahdenvälisesti Itämeren alueen valtioille ehdotuksiaan lentoturvallisuudesta ja sotilaiden välisestä yhteydenpidosta, Venäjä on tehnyt ehdotuksensa kaikille Nato-maille liittouman Nato–Venäjä-neuvostossa 13. heinäkuuta, Vershbow totesi.

– Nato-liittolaiset koordinoivat nyt keskenään, miten vastata. Konsultoimme asiassa myös Suomen ja Ruotsin kanssa lähipäivien aikana siten, että meillä kaikilla on yhteinen arvio ehdotuksista ja että vastaamme niihin yhtenäisellä tavalla. En osaa sanoa, mikä yhtenäinen vastauksemme on, koska muodostamme sitä parhaillaan. Tapaamisia on ollut tänäänkin [torstaina], kun olen ollut Helsingissä. Tiedän enemmän, kun olen takaisin Brysselissä, Vershbow kertoi haastattelussa.

Natolla ei ole Suomen tai Ruotsin kanssa yhteisiä päätöksentekoelimiä, mutta osapuolet ovat nyt antamassa Venäjälle vastaukset, jotka ovat sisällöiltään yhteneväisiä.

Presidentti Niinistö esitti Venäjän aloitteiden luonteesta näkemyksensä blogissaan 18. elokuuta.

"Heinäkuussa Venäjä esitti Nato–Venäjä-neuvostossa kutsun kokoukseen lentoturvallisuuden parantamiseksi. Kutsuja on oikeastaan kaksi: Venäjä kutsui Nato-maat sekä Suomen ja Ruotsin keskustelemaan lentoturvallisuudesta ja erityisesti transponderien käytöstä, ja nimesi sen ’Niinistön aloitteeksi’. Venäjä on lisäksi esittänyt kahdenvälisiä pyyntöjä, joiden sisällöstä en ole tarkkaan tietoinen, kun Suomi ei ole kutsua saanut", presidentti kirjoitti.

Naton varapääsihteeri Vershbow toteaa, että presidentti Niinistön ehdotus transpondereiden (tunnistimien) käytöstä sotilasilmailussa Itämeren alueella ei tullut Natolle yllätyksenä.

– Ei se yllätys ollut. Aihepiiri on noussut esille eri aikoina, erityisesti kaksi vuotta sitten, kun siviilikone ja venäläinen sotilaskone lensivät vaarallisen lähellä toisiaan. Transpondereiden käyttö nousi silloin esille. Niinpä se ei ole uusi aihe, ja Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on työskennellyt Itämeren alueen valtioiden kanssa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi ja Venäjä, löytääkseen keinoja parantaa lentoturvallisuutta, Vershbow korostaa aiheen olleen keskusteluissa jo pitkään.

Nato aikoo Vershbow’n mukaan olla asiassa aktiivinen.

– Meillä saattaa jo olla hyviä ideoita, joihin Venäjä osallistuisi ja jotka voisivat olla askel eteenpäin asiassa.

