Lapin teillä jolkottelevista poroista varoittava Porokello-sovellus toimii hyvin, kertoo tuore tutkimus. Lähes kaikki käyttäjät ovat sovellukseen tyytyväisiä ja suosittelevat sen käyttöä myös kollegoilleen. Lisäksi 62 prosenttia oli sitä mieltä, että sovelluksesta on jo hyötyä, vaikka laitteiden jako on osin vielä kesken.

Porokello on ammattiautoilijoille tarkoitettu älypuhelinsovellus, jossa kuljettajat varoittavat poroista ajaessaan pohjoisen teillä. Kuljettajalla on käytössään älypuhelin, jossa on Porokello-sovellus. Nähdessään poron tiellä kuljettaja painaa nappia ja varoitus välittyy järjestelmään.

Kuljettajan saapuessa porovaroitusalueelle puhelin hälyttää sekä äänellä että muuttamalla näytön väriä.

Laitteiden jakaminen aloitettiin juhannusviikolla, Tällä hetkellä palvelulla on jo yli tuhat käyttäjää. Porokellon on toteuttanut Lapin Ely-keskus.

Suomessa ajetaan vuosittain liki 4 000 porokolaria.

STT