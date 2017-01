Porissa Huntsman-pigmenttitehtaan tulipalon savu ei aiheuta enää vaaraa lähialueille ja pelastuslaitoksen mukaan vaaratilanne on siltä osin ohi. Palon leviäminen on saatu pysähtymään, mutta sammutustyöt jatkuvat edelleen. Niiden on arvioitu kestävän iltaan asti.