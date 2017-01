Ilotulitteet ovat aiheuttaneet tänäkin vuonna silmävammoja. Loukkaantuneita on hoidettu ainakin helsingissä ja Oulussa. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Uusi vuosi on ollut poliisille kiireinen, kerrotaan poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Sisä-Suomen poliisilaitoksella tehtäviä on ollut yhteensä 800 ja noin 40 ihmistä on otettu kiinni. Oulussa uuden vuoden aaton illan ja yön aikana poliisille välitettiin lähes 200 tehtävää. Hämeen poliisille kertyi illan ja yön aikana Kanta-Hämeessä 164 ja Päijät-Hämeessä 168 tehtävää. Itä-Suomen poliisilla oli illan ja yön aikana yli 50 tehtävää.