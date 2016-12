Poliisi on kiinnostunut liivijengi Cannonballin jakamien ilmaisten joulukinkkujen alkuperästä, kertoo rikosylikomisario Rabbe von Hertzen keskusrikospoliisista. Helsingin hovioikeus katsoi viime viikolla, että Cannonballin Helsingin osasto on järjestäytynyt rikollisryhmä. Käräjäoikeus oli tehnyt saman tulkinnan aiemmin.

Cannonball on jakanut ilmaisia joulukinkkuja Myllypuron metroasemalla tänään.

– Tietysti olisi ihan hyvä tietää, mistä kinkut ovat sinne ilmestyneet, kuka ne on maksanut ja kuinka paljon niistä on maksettu. Varmaan sitäkin poliisissa nyt katsotaan. Mielestäni tässä on joka tapauksessa kyse kilven kiillotuksesta, von Hertzen sanoo.

Von Hertzenin mukaan erilaiset jengien pr-operaatiot ovat yleistyneet myös kansainvälisesti. Hänen mukaansa Cannonballin tempauksessa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että jengi pyrkii parantamaan mielikuvaansa. Hän uskoo, että jengi voi yrittää mielikuvatempauksella esimerkiksi vaikeuttaa liivikieltojen tai muiden heidän toimintaansa haittaavien päätösten tekemistä.

– Heidän toimintansa houkuttelevuuteen liittyvät tunnukset, tietyntyyppinen kulttuuri ja ajatusmaailma. Esimerkiksi liivikielto ja vastaavat lainsäädäntöuudistukset olisivat heidän olemassaolonsa kannalta myrkkyä, von Herzen arvioi.

STT