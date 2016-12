Suomalaismies itse kertoo STT:lle, että hakeutui uusnatsien kulkueeseen ja löi ruotsalaismiestä. Mies myös sanoo, että kävi "kuumana käyneen" ruotsalaisen kimppuun uudestaan maijassa. Tässä vaiheessa poliisi oli laittanut ruotsalaisen rautoihin ja nippusiteisiin.

Poliisi tutkii tapahtumaa pahoinpitelynä. Mies sanoo, että hän oli aiemmin ollut vastamielenosoittajien kulkueessa ja soluttautunut myöhemmin uusnatsien kulkueeseen.

Helsingin poliisin viestintäjohtajan Juha Hakolan mukaan poliisi luuli, että miehet olivat samaa joukkoa.

STT:n toimittajan kuuleman perusteella kärhämää edelsi huuto "natsit vittuun", minkä jälkeen alkoi nujakka. Miehet otettiin kärhämän jälkeen kiinni ja vietiin poliisiautoon. Ennen poliisiautoon viemistä uusnatsi huusi omilleen natsitervehdyksen, johon nämä vastasivat natsitervehdyksellä.

Viimeksi tänään on uutisoitu siitä, että YK:n kidutuksen vastainen komitea on huolissaan etälamauttimen käytöstä Suomessa. Käytännössä huoli koskee sitä, että poliisi on käyttänyt joissakin tapauksissa etälamauttimia esimerkiksi poliisiasemilla.

Suomalaismies sai viime vuonna itsenäisyyspäivän väkivaltaisuuksissa osuman poliisin paineilma-aseesta.

STT