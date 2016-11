Oikeudessa on tänään aloitettu laajan taideväärennösjutun käsittely. Taulujen joukossa on ollut muun muassa Ilja Repin-, Helene Schjerfbeck- ja Hugo Simberg -väärennöksiä.

Isossa osassa epäillyistä törkeistä petoksista on kyse siitä, että pääsyytettyjen epäillään myyneen väärennöksiä tai taiteilijoiden töitä ylihintaisina.

Syytettyjen joukossa on myös kaksi Bukowski -antiikkihuutokaupan entistä johtajaa, mutta rikosnimikkeiden perusteella heitä ei voida pitää jutun pääsyytettyinä. Toista heistä syytetään muun muassa törkeästä petoksesta ja lukuisista avunannoista törkeisiin petoksiin. Avunantosyytteiden mukaan mies on muun muassa laatinut asiakirjoja, joissa teosten arvoja on pidetty niiden todellista arvoa suurempana. Myös törkeässä petossyytteessä mies oli kolmen muun miehen kanssa erehdyttänyt asiakkaan maksamaan ylihintaa Albert Edelfeltin teoksesta ja laatinut teokselle väärän historian. Teos oli ollut ex-johtajan omistuksessa, mutta yksi myyjistä oli syyttäjän mukaan lavastettu myyntitilanteessa taulun omistaneeksi lääkäriksi.

Toista Bukowskin ex-johtajaa syytetään törkeän petoksen yrityksestä. Syyttäjän mukaan silloinen johtaja laiminlöi myyntiin hyväksymänsä teoksen aitouden selvittämisen, vaikka on itsekin epäillyt teoksen aitoutta.

Bukowski-yhtiö on yksi jutun lukuisista asianomistajista.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 14.48: Syytteitä ei luettu vielä valmisteluistunnossa, vaan ne tulivat julkisiksi.

STT