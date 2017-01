Tynkkynen ilmoitti medialle tiistaina aikovansa julkaista syytteet perussuomalaisten nuorten "Sananvapaus uhattuna" -seminaarissa Oulussa torstaina. Viranomaisten puolelta syytteet tulevat julkisiksi vasta istuntopäivänä.

Jutun puheenjohtaja Päivi Markus Oulun käräjäoikeudesta sanoo, että Tynkkynen voi julkistaa syytteensä. Syynä on, että hän on jutun ainoa asianosainen.

– Hän ei loukkaa julkaisulla kenenkään oikeutta. Yleensä haastehakemuksen salassapito liittyy siihen, että asianosaiset voivat valmistautua pääkäsittelyyn rauhassa julkisuudelta.

Markukselle on aivan sama, julkaiseeko Tynkkynen syytteet vai ei.

– En aio seurata tilaisuutta.

Myöskään apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei usko, että syytteiden julkaisu voisi vaikuttaa oikeuden harkintaan jutun käsittelyssä. Hän toivoo, että kaikissa puolueissa pohdittaisiin puheita ja lain kunnioittamisen merkitystä.

– Jos joku puolue nousee jatkuvasti esille, niin puolueessa pitää käydä keskustelua siitä, minkälaisen retoriikan harjoittaminen on sopivaa. On yhteiskunnallisesti paheksuttavaa, jos rikoslain tunnusmerkistöt alkavat täyttyä. Usein poliitikot ovat hyviä kirjoittajia ja puhujia. Heillä on kyllä mahdollisuus puhua ja kirjoittaa asiallisestikin.

STT