Puolustusministeri ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö on ollut perussuomalaisten vastuuministeri liikenneasioissa ja tuo nyt blogissaan julki puolueensa kannan.

– Hallitus ei ole tästä asiasta sopinut saati päättänyt yhtikäs mitään, Niinistö painottaa ja jatkaa:

– Liikenneverkon kunnossapitäminen tai päästövähennystavoitteet eivät edellytä sitä, että julkisin varoin rakennettu omaisuus yhtiöitetään ja kansallisomaisuudella tehdään bisnestä kansalaisten kustannuksella. Jos liikenteen verotuksen rakennetta halutaan muuttaa, se voidaan tehdä jatkossakin viranomaistoimintana ja veroluonteisena maksuna. Mikään ei edellytä veron muuttamista käyttömaksuksi, eikä meillä ole tarvetta siirtyä kilometrikohtaiseen käyttäjämaksuun, Niinistö linjaa.

Käytännössä perussuomalaisten kanta tarkoittaa sitä, että Bernerin esitys on kaatumassa parissa tunnissa, eikä sillä ole mahdollisuuksia edetä hallituksessa.

Perussuomalaiset vastustaa väylien yhtiöittämistä, eikä puolue myöskään kannata ajoneuvoveron poistamista.

– Perussuomalaisille ei sovi, että auton ja muiden liikennevälineiden omistajien omaisuudensuojaa loukataan. Emme kannata kyttäystäkään! Nyt esitetty liikenteen verotuksen rakenteen muutos romahduttaisi käytettyjen autojen arvon ja tyrehdyttäisi niiden kaupan. Jo kertaalleen autoveron maksaneet maksaisivat autoveron uudelleen käyttömaksuina. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys osoittaa, että käyttömaksu olisi arvolisäverotettava maksu, jonka loppukäyttäjiä olisivat yksityiset autonomistajat. Tämä lisäisi autoilun kokonaiskustannuksia, koska auto- ja ajoneuvovero eivät sisällä arvonlisäveroa, Niinistö muun muassa perustelee puolueensa kantaa.

Hallitusohjelmasta ei löydy tarkkaa suunnitelmaa Bernerin ja hänen ministeriönsä valmistelemasta mallista, joten perussuomalaisten kanta tarkoittaa sitä, että malli ei toteudu – elleivät perussuomalaiset muuta kantaansa.

Yleensä minkään puolueen tärkeän osa-alueen vastuuministeri ei tuo julki puolueensa selkeää kantaa nopeasti, jos puolue edes harkitsisi kantansa muuttamista.

Pääministeripuolue keskustan poliittinen voima ei riitä yksin toteuttamaan Bernerin esitystä, eikä sitä veisi hallituksessa läpi edes kokoomuksen lisätuki. Lännen Median tietojen mukaan myös kokoomuksen johdossa epäillään mallin mielekkyyttä ja pidetään ainakin toteuttamisaikataulua epärealistisena.

Jussi Niinistö korostaa perussuomalaisten haluavan parantaa tiestön kuntoa, mikä puolueen mukaan toteutuu parhaiten siten, että päätösvalta rahoituksesta säilyy kokonaan eduskunnalla.

– Perussuomalaiset on yhtä mieltä ministeri Bernerin kanssa siitä, että aiempien hallituksien aikana syntynyt liikenneverkon korjausvelka on kurottava umpeen. Liikenneverkko on yhteiskunnan perusrakenteita, joka mahdollistaa asumisen ja yrittämisen koko Suomen alueella.

– Perussuomalaiset kannattaa esimerkiksi vaihtoehtoa, jossa liikenneverkon investoinnit vahvistetaan parlamentaarisen valmistelun perusteella hallituskausien yli. Samoin tuemme sitä, että parlamentaarisesti sitoudutaan kattamaan liikenneverkon korjausvelka. Kun se on tehty, niin liikenneverkon investoinnit mitoitetaan vastaamaan yhdessä sovittua rakentamis- ja ylläpitokorjaustasoa, Niinistö kertoo blogissaan.

Lauri Nurmi. Helsinki / Lännen Media