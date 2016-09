Yhdysvaltain puolustusministeriö antoi virallisen vastauksen ja vahvisti, että maiden välillä ovat meneillään kahdenväliset neuvottelut.

– Yhdysvaltain ja Suomen välillä vallitsee vahva kahdenvälinen suhde puolustuksessa. Yhdysvaltain puolustushallinto neuvottelee parhaillaan Suomen kanssa tavoista, joilla pystymme syventämään kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, vahvistaa Pentagonin mediaedustaja Adam Stump Lännen Medialle.

Yhdysvaltain hallinto ei tiettävästi ole aiemmin kommentoinut asiaa – ei edes vahvistanut neuvotteluiden olemassaoloa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön vastauksessa on merkittävää se, että siinä käytetään englannin kielen verbiä "deepen" (suom. syventää).

Amerikkalaisten mukaan kyse on siis selkeästi Yhdysvaltain ja Suomen puolustuksellisen suhteen syventämisestä. Suomessa muutamat poliitikot ovat puhuneet neuvotteluista ikään kuin niissä olisi kyse vain nykyisen yhteistyön toteamisesta.

– Siinä on kyse pitkälti olemassa olevien asioiden saattamisesta yhden katon alle, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi neuvotteluita suurlähettiläspäivillä 22. elokuuta.

Pääministeri painotti, että Suomi haluaa pysyä suhteissa Yhdysvaltoihin samalla tasolla kuin Ruotsi. Käytännössä Suomi ja Yhdysvallat sopivat, että ne luovat joukkojensa välille lisää yhteistä taistelukykyä, jakavat tiedustelutietoa ja harjoittelevat nykyistä enemmän yhdessä.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd.) ja puolustusministeri Peter Hultqvist (sd.) ovat antaneet julkisesti paljon painoarvoa maansa syventyvälle suhteelle Yhdysvaltoihin.

Ruotsalaisen puolustusvälinejätin Saab AB:n konsernijohtaja Håkan Buskhe kommentoi LM:lle Ruotsin ja Suomen syventyviä suhteita Yhdysvaltoihin Helsingin-vierailullaan.

– Yhdysvaltain ja Ruotsin välisellä yhteistyöllä on asetekniikan näkökulmasta pitkät perinteet. Eri järjestelmissämme ja tuotteissamme on amerikkalaista sisältöä, jota myös on Gripen-ohjelmassa. Puolustusministerimme on erittäin selvästi korostanut atlanttisen linkin vahvistamista. Nyt he ovat määritelleet yhteistyön alueita yksityiskohtaisemmin. Se sopii Saabille.

– Ennen kaikkea se on hyväksi Ruotsin puolustuskyvylle, mutta se tarkoittaa myös, että Saabin Amerikan-yksikkö, jossa työskentelee lähemmäs tuhat ihmistä, voi Yhdysvaltain näkökulmasta osallistua yhteistyöhön. Koen maiden yhteistyön hyvin rohkaisevana ja oikeana, Buskhe sanoo.

Buskhe on mielissään, kun Suomi aikoo seurata Ruotsin esimerkkiä.

– On hyvin loogista, että Suomi tekee sen. Käytätte jo amerikkalaista kalustoa. En voi puhua Suomen sopimuksesta, mutta tiedän enemmän Ruotsin sopimuksesta. Sen tarkoituksena on vahvistaa Ruotsin transatlanttista suhdetta ja puolustuskykyä, Buskhe sanoo kiertelemättä.

Saabin johtaja painottaa, että Suomi säilyttää Saabin kautta vahvan siteen Yhdysvaltoihin, vaikka maamme seuraavat hävittäjät olisivat ruotsalaisia Gripeneitä.

– Teillä olisi paljon yhteistä sisältöä ja hyvää yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa Gripeniä koskien. Gripen on jo yksi peruspalikoista Ruotsin ja Yhdysvaltain välisessä yhteistyössä, Buskhe esittää lupauksensa, joka on suunnattu Suomen turvallisuuspoliittista asemaa pohtiville poliitikoille.

Päätöksen Suomen uudesta hävittäjästä tekee seuraava eduskunta. Saabin uuden sukupolven Gripeniä pidetään valmistajien välisen kilpailun ennakkosuosikkina Suomen ja Ruotsin nopeasti syventyneen yhteistyön takia.

LM haastatteli Ruotsin puolustusministeri Hultqvistia kesäkuussa maan USA-sopimuksen merkityksestä.

– Sopimus sisältää viisi pääkohtaa. Ensimmäinen on kahdenvälisen harjoitustoiminnan lisääminen ja toinen yhteensopivuus joukkojemme välillä. Sitten tulevat materiaalikysymykset ja tutkimus. Viidentenä kohtana ovat kansainväliset operaatiot, Hultqvist kertoi.

LAURI NURMI, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA