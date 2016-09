– Tämä on tilanne, jossa on hyvä katsoa, olisiko olemassa olevista [EU:n] instituutioista saatavissa irti enemmän yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, Haavisto kommentoi Lännen Medialle vihreitten puoluevaltuuskunnan kokouksessa Vantaalla lauantaina.

Haavisto haluaisi katsoa, olisiko Euroopan puolustusviraston (EDA) toimintaa mahdollista "aktivoida".

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin tämänviikkoinen ehdotus EU:n yhteisestä komentokeskuksesta liittyy Haaviston mukaan juuri valmiusjoukkojen ohjaamiseen ja johtamiseen kriisitilanteissa.

– Tämäntyyppiset aloitteet merkitsisivät sitä, että EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö saisi lihaa luiden ympärille.

Puoluevaltuuskunnan kokouksessa pitämässä puheessaan Haavisto totesi, että EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on nyt mahdollista lisätä ja syventää. Ajatuksen taustalla on brexit, sillä Britannia on tähän saakka toiminut yhteistyön "jarrumiehenä".

Haavisto ehdottaa yhteisiä eurooppalaisia harjoituksia, joita voitaisiin järjestää esimerkiksi kemikaalionnettomuuksista tai terrori-iskuista.

– Yleensä kokemus muusta kriisinhallintatoiminnasta on se, että jos jotain ei ole harjoiteltu, ei sitä myöskään tosipaikan tullen osata tehdä tai pystytä tekemään systemaattisesti. Tällaisia eurooppalaisia harjoituksia me emme ole nähneet, mutta minusta voisimme hyvin edetä siihen suuntaan, Haavisto kommentoi.

