Viestintäviraston fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius kertoo, että ensimmäisenä ehdittiin varata osakeyhtiöön viittaava oy.fi-tunnus. Lyhenteet tekivät muutenkin kauppansa, kirosanat eivät niinkään.

– Niitä meni yllättävän vähän. Ensimmäinen tällainen kirosana tai loukkaava sana oli noin sijalla 50. Se oli sana paska, Juselius sanoo.

Myös muun muassa perse.fi löysi omistajansa. Iltapäivään mennessä maanantaina oli varattu noin 600 uutta fi-tunnusta. Juseliuksen mukaan kysyntä oli aamupäivän aikana sen verran vilkasta, että Viestintäviraston tietojärjestelmät ylikuumenivat hetkellisesti.

Aiemmin tarkkaan säädeltyjen fi-tunnusten käyttöä on viime aikoina vapautettu. Syyskuun alussa suomalainen maatunnus vapautui myös ulkomaisten toimijoiden varattavaksi. Juseliuksen mukaan tämä on lisännyt osoitteiden menekkiä.

– Kyllä se on näkynyt. Ulkomaiset yritykset ja brändit ovat hakeneet omia nimiään.

Myös ulkomaiset välittäjät ovat aktivoituneet. Tosin he välittävät osoitteita yhtä lailla suomalaisille kuin ulkomaisillekin asiakkailleen.

Fi-päätteisiä nettiosoitteita on tällä hetkellä käytössä hieman alle 400 000. Juselius sanoo, että kasvutahtia on vaikea tarkasti arvioida. Sen verran hän kuitenkin uskaltaa ennustaa, että puolen miljoonan osoitteen raja puhkaistaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Suomessa on voinut rekisteröidä myös ääkkösiä sisältäviä osoitteita jo vuodesta 2005 lähtien. Niiden suosio on jäänyt jopa yllättävän pieneksi. Juseliuksen mukaan viime vuoden lopulla ääkkösosoitteita oli käytössä noin 10 700. Suuri osa niistäkin on ikäänkuin varmistusosoitteita. Yritys, jonka nimessä esiintyy ääkkösiä, varaa usein itselleen osoitteen sekä ääkkösillä että ilman.

Ääkkösten käyttömahdollisuus tunnetaan huonosti. Juseliuksen mukaan niiden menekkiä heikentävät myös ongelmat sähköpostiosoitteiden kanssa.

– Kun ääkköset otetiin käyttöön (nettiosoitteissa), oletettiin, että sähköpostiosoitteiden tuki olisi tullut käyttöön nopeammin, mutta tosiaan vielä tänäkään päivänä kaikki sähköpostiohjelmat eivät tue ääkkösiä. Siksi niitä on vaikea käyttää yksinään ilman ääkkösetöntä muotoa, Juselius selittää.

