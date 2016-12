Helsingin Vuosaaressa palaneen asunnon naapuri Maarit Kuvaja kertoo STT:lle, että kaikissa asunnoissa piti olla palovaroittimet. Hän on myös talotoimikunnan puheenjohtaja. Kuvaja arvelee, että turma-asunnon palovaroittimesta on voinut loppua paristo.

Pelastuslaitos on kertonut STT:lle, ettei asunnossa olisi ollut palovaroitinta laisinkaan.

Kuvajan mukaan perheen isä oli töissä, kun hänen puolisonsa ja kolme lastaan kuolivat tulipalossa viime yönä. Kuvajan mukaan perhe vaikutti onnelliselta ja asiat näyttivät olevan hyvin. Kyseessä oli Kuvajan mukaan ainoa saunallinen asunto koko rapussa. Poliisi tiedotti aiemmin, että suurimmat palovauriot olivat saunassa.

Vanhemmat olivat muuttaneet Suomeen Ghanasta.

– Perhe oli asunut täällä vuodesta kahteen, vanhin lapsi kävi koulua. Todella järkyttävää, että tällaista tapahtuu. Laittaa miettimään, koska oma tyttärentytär on samoja ikiä, Kuvaja kertoo.

Palokuolemia noin 80 vuosittain

Suomessa tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna selvästi enemmän palokuolemia kuin muissa länsimaissa, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen. Hänen mukaansa Suomi vertautuu palokuolemien osalta Itä-Euroopan maihin.

Yksi syy Suomen korkeisiin lukuihin on runsas alkoholinkäyttö, jolla on Valosen mukaan usein yhteys palokuolemiin. Lisäksi riskiryhmään kuuluvien vanhojen tai alentuneesti toimintakykyisten ihmisten asumisturvallisuus on Valosen mukaan usein puutteellinen paloturvallisuuden näkökulmasta.

Palokuolemia tapahtuu Suomessa vuositasolla noin 80.

– Luku on vähentynyt hieman, mutta luku on ollut sadan luokkaa vuosikausia. Suurimmassa osassa tapauksista kuolee yksi henkilö, Valonen kertoo.

Vuosaaren tapaus on Valosen mukaan poikkeuksellinen.

Tulipalo ei levinnyt muihin asuntoihin

Viimeöisessä huoneistopalossa kuoli poliisin mukaan 1976 syntynyt nainen ja hänen kolme lastaan. Lapset olivat syntyneet vuosina 2009, 2010 ja 2014.

Palon havaitsi naapuri, joka teki ilmoituksen hätäkeskukseen. Palokunta sai hälytyksen Vuosaaren Vuotie 59:ään aamuyöllä ennen kello kolmea.

Kaikki uhrit olivat elottomia jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, eikä elvytys enää tuottanut tulosta. Huoneisto sijaitsee kerrostalon kuudennessa kerroksessa. Asunto tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi. Huoneistossa ei ollut muita ihmisiä.

Tulipalo ei levinnyt rakennuksen muihin huoneistoihin, eikä taloa tarvinnut evakuoida. Palohuoneisto on ylimmän kerroksen kolmio, joka tuhoutui osittain.

Palo oli saatu sammutettua ennen aamuneljää. Palohuoneistossa syntyi myös tuntuva vesivahinko, jonka leviämistä muihin huoneistoihin palokunta pyrki estämään aamuyöllä.

