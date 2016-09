Ura jatkui vielä Nurmisen kirjan jälkeen, mutta pahasti vammojen sävyttämänä. Merkittäviä voittoja ei enää tullut.

Palander oli ensimmäisen elämäkertansa aikoihin kolmekymppinen. Julkaisemistilaisuuteen saapuessaan hän mietti, että onhan tämä nyt vähän sairasta, kun näin nuoresta jätkästä on väsätty kirja. Tuolloin hän heitti, että ehkä toinen kirja tulee kuusikymppisenä. No, tuli jo nelikymppisenä.

Timo Kangasluoman kirjoittama Kalle – Suoraa puhetta julkaistiin keskiviikkona.

Kirjassa Palander käy läpi urheilu-uraansa ja elämäänsä sen jälkeen. Uraa, jossa hän voittojen lisäksi kilpaili huomiosta ennen kaikkea Tanja Poutiaisen kanssa. Elämää, joka on tehnyt Palanderista tv-hahmon.

Lisäksi hän jakaa ajatuksia ja neuvoja niin alppihiihtäjille kuin koko suomalaiselle huippu-urheilullekin.

Urheilujohtajien lisäksi piiskaa saa muun muassa maajoukkuelaskija Marcus Sandell. Maajoukkueeseen nousun jälkeen Sandellia ajoi Palanderin mielestä eteenpäin tavoite, olla parempi kuin hän. Kun Palander lopetti, Sandell saavutti tavoitteensa ja pinnistely loppui.

Nykyään Sandell on Palanderin mielestä jumissa, koska hän laskee kaudessa liian vähän kisoja.

Kun kirja on nyt valmis, miten meni omasta mielestä? Seuraavassa Palanderin suoraa puhetta toisesta kirjastaan.

Kieltäytymisestä innostukseen

"Kun Timo soitti ja ehdotti kirjaa, kieltäydyin ensin ihan täysin. Ajattelin, etten todellakaan lähde tähän mukaan, koska minusta on jo tehty elämäkerta. Mitä uutta annettavaa tällä kirjalla olisi?

Tunsin myös kirjoittajan entuudestaan. Epäilin hänen kykyjään kirjoittaa.

Lopulta suostuin, koska näkökulma on niin erilainen kuin ensimmäisessä kirjassa. Uran lopettamisesta on jo monta vuotta aikaa, joten sekin muutti näkökulmaa, kun on nähnyt, millaista elämä on urheilun jälkeen.

Lisäksi kirjassa mietitään suomalaista huippu-urheilua myös laajemmin. Olikin palandermaista tuuria, että Riossa meni niin kuin meni. Ennen Rion olympiakisoja kirja on kuitenkin kirjoitettu. Ehkä sieltä rivien välistä löytää näkemykseni siitä, miksi me alisuoritamme niin laajasti.

Timon kanssa oli makea keskustella. Hän on tehnyt fysiikkaohjelmia ja valmentanut, joten hän ymmärtää urheilua. Innostuin itsekin urheilusta uudelleen.

Kun sain kirjan ensimmäisen kerran käsiini, ajattelin, että mitä paskaa tämä on! Kun teksti on kirjoitettu niin, että minä puhun koko ajan tuntui tosi haastavalta lukea sitä. Oli vaikea päästä rytmiin.

Mutta onhan tämä helvetin hienosti kirjoitettu. Kun pääsin rytmiin, lukeminen meni suorastaan tunteisiin.

Mukana on myös uusia kuvia sekä kisareissuilta sellaisia kuvia, joita ei ole ennen julkaistu. Ne ovat tosi mahtavia, paitsi kansikuva. Se on helvetin ruma, näytän ihan ryypänneeltä. Mutta kai minä tuollaiselta sitten näytän."

Kalle Palander

HARRI LAIHO / LÄNNEN MEDIA