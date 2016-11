Baan itse on tehnyt sievoisen tilin sijoituksillaan teräsyhtiöön. Hän osti nimityksensä jälkeen Outokummun osakkeita miljoonalla eurolla. Parantuneiden näkymien seurauksena Outokummun osakkeen kurssi on noussut vuoden aikana 2,5 euron tuntumasta noin 7,5 euroon.

Jos Baan siis myisi vuosi sitten ostamansa osakkeet nyt, hän tekisi niillä kaksi miljoonaa euroa voittoa.

Baanin bruttovuosipalkka on 950 000 euroa, minkä lisäksi hän kuuluu Outokummun lyhyen aikavälin kannustinohjelman piiriin. Kannustinohjelmassa maksimipalkkio on tänä vuonna 95 prosenttia bruttovuosipalkasta. Baan on lisäksi oikeutettu verolliseen asuntoetuun, terveyskulu- ja henkivakuutukseen sekä kompensaatioon lasten koulumaksuista Suomessa.

Toimitusjohtaja Baan kuuluu myös osakepalkkio-ohjelman piiriin, jonka mukaan hän on oikeutettu vastaanottamaan yhteensä noin 1,2 miljoonaa Outokummun osaketta neljänä eränä vuosien 2016–2019 lopussa, jos yhtiön hallituksen asettamat ehdot täyttyvät ja Baan pitää alun perin miljoonalla eurolla itse ostamansa osakkeet hallussaan ohjelman loppuun asti.

Baan kuuluu vielä Outokummun suoriteperustaisen osakeohjelman piiriin ja on oikeutettu saamaan 220 000 yhtiön osaketta keväällä 2019, mikäli yhtiön hallituksen asettamat ansaintakriteerit täyttyvät.

Helsingin Sanomat uutisoi viime keväänä, että pörssiyhtiöiden johtajien palkat ovat nousseet uuteen ennätykseen ja kasvaneet kolminkertaista vauhtia suomalaisten keskiansioihin verrattuna.

HENRIPEKKA KALLIO/LÄNNEN MEDIA