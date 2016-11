– Osa urheilijoista tietoisesti tai tiedostamattaan peittelee vamman oireita. Vamman takia ei haluta jättäytyä pois. Tiedon puutteellakin on roolinsa. Huono puoli on, että vammautuneena pelaaminen altistaa muille vammoille, koska suorituskyky on alentunut, Luoto sanoo.

Päähän kohdistuneet vammat ovat urheilussa yleisiä, mutta ne ovat Luodon mukaan valtaosaltaan lieviä. Tällaisia vammoja voitaisiin ehkäistä ennalta ja sitä on tapahtunutkin.

– Esimerkiksi joustokaukaloiden myötä laitataklauksissa syntyneiden aivotärähdysten määrä on vähentynyt jääkiekossa arvokisatasolla, Luoto kertoo.

Luoto mainitsee, että joskus urheilija menee liian nopeasti vamman jälkeen takaisin peleihin.

– Toipumisvaiheessa aivot eivät saisi saada uutta vammaa. Toipumisvaiheessa saatujen pään vammojen haitallisuudesta suhteessa täysin toipuneena saatuihin vammoihin ei kuitenkaan ole luotettavaa tietoa, kertoo Luoto.

Luoto puhui urheilijoiden pään vammoista Neurologipäivillä Helsingissä torstaina.

AKI LAUROKARI / LÄNNEN MEDIA