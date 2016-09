Orpo odottaa työryhmältä konkreettisia toimenpide-esityksiä kannustinloukkujen purkamiseksi. Työryhmän on määrä jättää suosituksensa ensi kevään hallituskauden puolivälitarkasteluun mennessä. Siellä tarkoitus tehdä päätöksiä lakimuutosten valmistelun aloittamisesta Hakola-Uusitalon työryhmän suositusten pohjalta.

– Sosiaalietuudet, tulosidonnaiset maksut ja verot. Se on keskeinen kokonaisuus, josta odotamme konkreettisia ehdotuksia, Orpo sanoo Lännen Medialle.

Työryhmässä on 11 jäsentä, ja siinä ovat mukana VM, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kansaneläkelaitos, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Tärkeintä on, että työryhmä kuuntelee mahdollisimman laajasti asiantuntijoita, jotta mukaan tulee virkakunnan ulkopuolista ajattelua. Toivon ja kannustan rohkeaan ja uudistushenkiseen työskentelyyn, ettei vain viilata pilkkua jonnekin, vaan jotta katsotaan, löytyykö mahdollisuutta isoon reformiin, Orpo linjaa tavoitteen.

Asumistuki on yksi sosiaalietuus, jonka uudistamisesta Orpo toivoo esityksiä. Eri asumistukien maksaminen lohkaisi verovaroista viime vuonna yli 1,7 miljardia euroa. Menojen kasvu on ollut taantumassa huimaa: vuoden 2008 jälkeen reaaliset asumistukimenot ovat nousseet 600 miljoonalla eurolla.

Asumistukea Orpo pitää tärkeänä, mutta ongelmana on, että esimerkiksi yksinhuoltajien kohdalla sosiaalietuuksien rakenne johtaa helposti siihen, ettei tarjolla olevaa ansiotyötä kannata ottaa vastaan. Sosiaalipolitiikassa kutsutaan kannustinloukuksi asetelmaa, jossa työn vastaanottaminen ei kasvata tuloja vaan saattaa jopa leikata niitä.

– Tavoitteena ovat konkreettiset esitykset. Emme halua yleismaailmallista selvitystä kannustinloukuista. Asumistuki on kaikkein merkittävin siinä kokonaisuudessa, kannattaako työtä ottaa vastaan. Sitten tulevat toimeentulotuki ja erilaiset maksut, joista yksi tärkeä on päivähoitomaksu. Kaikkein pienituloisimmat eivät veroja maksa, mutta verot alkavat vaikuttaa jossain vaiheessa rajusti ja marginaaliveroaste voi olla yli sata prosenttia joissain tuloissa. Käytännössä joudut maksamaan enemmän veroa, kuin mitä tulosi nousevat. Tämä kokonaisuus pitää nyt viilata sellaiseksi, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan, Orpo painottaa.

Kannustinloukkutyöryhmän savotta on kunnianhimoinen, koska hallitus haluaa, että myös tilapäisen työn vastaanottaminen lisää aina ihmisen käytettävissä olevia tuloja.

– On työ sitten päivän, viikon tai kuukauden mittainen, niin sen vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin tukien varassa olemisen, Orpo painottaa.

– Työ on kuitenkin keino, jonka kautta ihminen voi oikeasti vaikuttaa omaan taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaansa. Työn pitää olla ensisijainen tavoite. Asumistuen osalta tilanne on vielä niin hullu, että tukieurot käytännössä valuvat suoraan vuokranantajalle, eikä itse tuettava siitä hyödy. Tuki on läpikulkuerä. Millään tavalla en yleisesti asumistukea kyseenalaista. Pidän sitä päinvastoin erittäin tärkeänä, mutta sen ja muiden tukien muodostama kokonaisuus on ihmisten kannalta kohtuuton, jos työtä ei kannata ottaa vastaan.

Orpo kertoo, että perustulokokeilu ja perhevapaiden rakenne pidetään lähtökohtaisesti erillään työryhmän työskentelystä. Työttömyysturvan muutosehdotuksia hallitus vastaavasti odottaa kolmikantaiselta työryhmältä, joka on kannustinloukkutyöryhmästä erillinen.

– Työn perässä liikkumista pitää edistää, samoin asumisen tarjontaa. Niihin liittyvistä veroelementeistä, kuten työmatkavähennyksistä, päivärahoista ja asuntovähennyksistä, toivon työryhmältä esityksiä, Orpo jatkaa nyt nimetyn työryhmän tehtäväkentän kuvausta.

Valtiovarainministeri korostaa, että työryhmän tarkoituksena ei ole etsiä leikkauskohteita.

– Tämä ei ole harjoitus, jossa leikataan vaan jossa kehitetään järjestelmää. Sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu kymmenien vuosien aikana hyvässä tarkoituksessa, mutta se ei ensinnäkään ole kenenkään hallinnassa tällä hetkellä, eikä se vastaa tarkoitustaan, Orpo arvioi.

– Alamme tässäkin asiassa olla tilanteessa, jossa uudistuksia on pakko tehdä. Järjestelmä on kallis ja tehoton, eikä edistä hyvinvoinnin kasvamista. Ei ole työttömän ihmisen vika, jos ei kannata ottaa työtä vastaan. Tärkeää on, ettei ketään syyllistetä asiasta, Orpo sanoo.

Orpo painottaa, että tähän mennessä on käynyt selväksi, etteivät hallituksen nykyiset toimet riitä työllisyysasteen nostamiseen 72:een prosenttiin.

– Pidän hallituksen puolivälitarkastelua isona etappina. Silloin on tehtävä korjausliikkeitä, koska jo nyt on selkeätä, että olemme kaukana 72 prosentin työllisyysasteesta, joka on edellytys talouden tasapainottamiselle ja hyvinvoinnin turvaamiselle. Tarvitsemme kannustinloukkujen purkamisen kaltaisia isompia uudistuksia, Orpo toteaa.

