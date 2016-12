OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen ei usko jyrkkiin reaktioihin markkinoilla maanantaina, jos italialaiset äänestävät sunnuntaina ei maan perustuslain muutokselle. Heiskasen mukaan markkinoilla on hyvin tiedossa, että ei-äänet ovat mielipidetiedusteluissa johdossa.

– Ei-äänten voitto ei olisi enää yllätys, vaan siihen on jo valmistauduttu.

Italian kansanäänestys koskee perustuslain muutosta, jossa karsitaan parlamentin ylemmän kamarin, senaatin valtaa. Senaattorien määrä vähenisi ja heidän lainsäädäntövaltansa kapenisi esimerkiksi Italian valtion budjetin osalta. Italian pääministeri Matteo Renzi, 41, on ilmoittanut eroavansa, jos ei-äänet Italiassa voittavat.

Heiskasen mukaan Italian kansanäänestyksessä on kuitenkin aineksia pidempään epävarmaan jaksoon Euroopassa. Epävarmuuden määrä riippuu siitä, kuinka tiukka kansanäänestyksestä tulee ja seuraavatko äänestystä vaalit Italiassa ja kuka ne voittaa. Pidemmän päälle hermostuttava kysymys on tietenkin se, ryhdytäänkö Italiassa keskustelemaan aktiivisemmin euroerosta. Italiassa selvä enemmistö on kuitenkin kannattanut jäsenyyttä niin eurossa kuin EU:ssakin.

Koomikko Bebbe Grillon perustama populistinen Viiden tähden liike on kuitenkin pitänyt esillä kansanäänestystä Italian euroerosta.

Italian vaikeuksissa oleville pankeille kansanäänestyksellä on iso merkitys. Mikäli pääministerin edustama kyllä-puoli voittaisi, niin se auttaisi pankkeja myymään ongelmaluottoja pois taseistaan. Pankkien näkymät heikentyvät entisestään, jos ei-puoli voittaa kansanäänestyksen.

Euroopan keskuspankki, EKP päättää ensi viikolla arvopaperien osto-ohjelman jatkosta. Heiskasen mukaan EKP on pahassa välikädessä, mikäli ei-äänet Italiassa voittavat.

– EKP:n kokous joutuu varsin tarkan syynin alle. Mikäli ostoja jatkettaisiin selvästi pienemmällä määrällä, niin se olisi hankalaa Italian valtionlainojen markkinoille. Jos markkinat hermostuvat, niin EKP on aika pahassa välikädessä siinä, mitä se päättää. Saksassa ollaan hyvin tarkkoja siitä, mitä EKP päättää ja onko viitteitä siitä, että suositaan yhtä maata. EKP on tiukassa paikassa, jos ei-ratkaisu Italiassa tulee, OP:n Heiskanen arvioi.

