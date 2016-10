Hyvästä sijoituksesta huolimatta lapsiavioliitot ovat Suomessa sallittuja. Tänäkin vuonna Suomessa avioituu useita alaikäisiä.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps.) sanoo, että lapsiavioliitot pitäisi kieltää. Lindströmin mukaan alaikäraja avioliitolle pitäisi olla 18 vuotta. Alaikäisten avioliittojen myöntämisestä päättää Lindströmin vetämä ministeriö.

– Minulla on joka kerta vaikeuksia hyväksyä hakemuksia, joissa alaikäinen haluaa naimisiin. Kysymys kuuluu, mikseivät lapset voi odottaa täysi-ikäisyyttä, Lindström ihmettelee.

"Ajat ovat muuttuneet"

Lähes kaikissa tapauksissa avioliittoon haluava alaikäinen osapuoli on nainen ja usein syynä on raskaus. Lindströmin mukaan nyt pitää tarkkaan miettiä, tuoko naimisiinmeno todella sellaista turvaa lapselle ja äidille, että lapsiavioliitoista ei kannattaisi luopua.

– Historiallisesti tämä on voinut olla perusteltua, mutta ajat ovat muuttuneet.

Oikeusministeriö selvittääkin parhaillaan lapsiavioliittojen kieltämistä.

Virkamiestyöryhmässä selvitetään muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia ehdottoman 18 vuoden alaikärajan asettamisella olisi. Selvitysmuistio aiotaan lähettää lausunnoille vielä loppuvuoden aikana.

Oikeusministeriössä selvitystyö lähti käyntiin sen jälkeen, kun YK:n ihmisoikeusneuvosto oli kesällä 2015 suosittanut kaikkia maita kieltämään lapsiavioliitot.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps.) arvioi, että mahdollinen lapsiavioliitot kieltävä esitys tulisi eduskunnan päätettäväksi ensi vuoden aikana.

Lapsiavioliittojen määrä jäämässä ennätysalhaiseksi vuonna 2016

Oikeusministeriö voi lain mukaan "erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon".

Neuvotteleva virkamies Eva Tams oikeusministeriöstä sanoo, että avioliittolupaa on haettu ja myönnetty yleisimmin raskauden ja uskonnollisten sekä kulttuurillisten syiden takia.

Tams kertoo, että viimeisten vuosien aikana alaikäisavioliittolupahakemusten määrä on laskenut huomattavasti. Hänen mukaansa hakemuksia tulee vuosittain enää muutamia, kun vielä esimerkiksi 1980-luvulla hakemuksia tuli yli sata vuodessa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuonna Suomessa solmittiin 13 avioliittoa, jossa vähintään toinen osapuoli oli alaikäinen. Trendi on ollut laskeva. Kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2005 solmittiin 49 lapsiavioliittoa ja vuonna 1990 yhteensä 100.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot tammi–elokuulta 2016 kertovat, että lapsiavioliittoja on solmittu tänä vuonna vain kolme kappaletta. Tams sanoo, että tänä vuonna ministeriöön on saapunut kaikkiaan viisi hakemusta, joista kaksi on käsittelemättä.

Jos loppuvuonna ei tule poikkeuksellista ruuhkaa, vuosi 2016 jää lähihistorian ensimmäiseksi vuodeksi, jolloin Suomessa solmitaan alle kymmenen lapsiavioliittoa kalenterivuoden aikana.

JUHA VAINIO, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA