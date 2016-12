Artikkelin "Supermaakunnat tulevat" (4.12.) tietovisavihjeissä oli vanhentunutta tietoa. Pentti Hyttinen ei ole enää Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja. Hän on nykyään Metsähallituksen pääjohtaja. Pohjois-Karjalan vt. maakuntajohtaja on Risto Poutiainen. Keski-Suomen maakuntajohtaja on puolestaan Tapani Mattila. Hänen edeltäjänsä Anita Mikkonen jäi eläkkeelle.