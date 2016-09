Akatemiaprofessori Katri Räikkösen mukaan liiallinen kortisoli voi muuttaa sikiön aivojen kehitystä pysyvästi.

Lapsen psykologinen kehitys alkaa jo sikiöaikana. Räikkösen mukaan kohdussa ihmisen kasvuvauhti ja aivojen kehitys on ylivoimaisesti nopeinta verrattuna muihin elämänvaiheisiin.

– Ihminen on silloin herkimmillään ympäristön vaikutuksille. Väitänkin, että sikiöaika on ihmisen kehityksen tärkein vaihe.

Raskausaika ohjelmoi lapsen biologista perustaa ja sitä, kuinka käyttäytymiseen vaikuttavat geenit "kytkeytyvät" päälle. Ratkaiseva merkitys on istukalla, joka välittää ympäristön vaikutuksia kuten äidin stressihormonia sikiön puolelle.

Ylipaino ja siihen usein liittyvät raskaushäiriöt kuten korkea verenpaine, raskausmyrkytys ja raskausajan diabetes lisäävät äidin stressiä ja voivat joko yksin tai yhdessä vaikuttaa lapsen kehitykseen.

Räikkönen muistuttaa, että erityisesti merkittävä ylipaino on lisääntynyt kovaa vauhtia. Monitieteisenä yhteistyönä toteutetussa Predo-tutkimuksessa on saatu selville, että merkittävästi ylipainoiset naiset, joilla painoindeksi on yli 30, kärsivät muita enemmän depressiosta sekä raskauden aikana että vielä sen jälkeen.

– Äidin metaboliset, aineenvaihduntaan liittyvät häiriöt ovat selvästi yhteydessä äidin raskausaikaiseen depressioon. Haitat sikiön kehitykselle voivat siis olla moninkertaiset.

Predo-tutkimuksessa on kerätty 5 000 suomalaisäidin kokemuksia odotusajasta. Räikkönen vetää tutkimushankkeessa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen osuutta.

STT