– Tällä hetkellä en pysty sanomaan, pitääkö se paikkansa, Luukkainen kommentoi Lännen Medialle.

Hänen mukaansa kunta-alan järjestöt haluaa nyt katsoa hallituksen esittämät luvut rauhassa.

– Sipilä myös kiisti tuossa, että mitään neuvotteluja ei olisi sivulla käyty, ja minä satun tietämään, että on käyty, Luukkainen sanoi.

– Niitä [neuvotteluja] tarvitaan tästä eteenkin päin, jotta asia varmistuu ja selkiytyy.

Tällä hetkellä Luukkaisen mukaan ei ole tiedossa mitään uutta, minkä perusteella voisi ottaa kantaa, onko kilpailukykysopimus kunta-alan osalta maanantaina allekirjoitettavissa.

– Eihän tämä nyt maanantaihin kaadu. Ensin katsotaan luvut, ja vasta sitten syntyy ratkaisu siitä, onko sopimus allekirjoitettavissa.

Luukkaisen mukaan keskusjärjestöjen sitoutuminen kikyyn ei tarkoita sitä, että kunta-ala olisi sitoutunut sopimukseen. Luukkainen haluaa nähdä, onko hallituksen esitys kustannusneutraali vuoden 2017 osalta, kuten kikyssä sovittiin.

– Jos näin ei ole, se tarkoittaa satojen ellei tuhansien työpaikkojen menetystä, hän sanoi.

– Siksi me hyväksyimme nämä lomarahojen leikkaukset, että työpaikat voidaan turvata. Se on se syy. Nyt me haluamme nähdä, että tämä tapahtuu.

Luukkainen tulkitsee Sipilän kommenttia kuntatalouden vahvistumisesta siten, että vahvistuminen jatkuisi hallituksen asettamalla kasvu-uralla vuoteen 2019 saakka.

– Se ei välttämättä auta ensi vuonna. Talouden vahvistuminen ilmenee kuntataloudessa kahden vuoden viiveellä, Luukkainen sanoi.

Perjantaina kunta-ala aikoo Luukkaisen mukaan tarkastella hallituksen kanssa kuntatalouteen kohdistuvia lukuja.

– En osaa ennakoida, onnistuuko se.

Pääministeri Sipilä kiisti hallituksen budjetti-infossa, että hallitus olisi riidellyt jonkin tahon kanssa kilpailukykysopimuksesta. Sipilän mukaan hallitus on sitoutunut siihen, mitä kilpailukykysopimuksessa on sovittu.

Sipilän mukaan kuntatalous vahvistuu kiky- ja budjettitoimilla ensi vuonna. Sipilän mukaan hallitus on sitoutunut seuraamaan kikyn vaikutuksia, ja myös korjaavia toimia on mahdollista tehdä.

Hallitus kertoi lähtevänsä 515 miljoonan euron veronkevennyksissä siitä, että kikyn kattavuus on 90 prosenttia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksella oli koko budjettiriihen ajan tiivis yhteys kunta-alaan.

Kuntien eläkevakuutuksen Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toi Twitterissä esiin torstaina iltapäivällä, että kuntatyönantajan eläkemaksuun esitetään 1,25 prosenttiyksikön alennusta vuonna 2017. Sen vaikutus olisi noin 260 miljoonaa euroa.

Kietäväinen totesi twiitissään, että eläkeuudistus ja kiky mahdollistavat eläkemaksun alennuksen.

Kietäväisen julkisuuteen tuoma esitys on Kevan oma esitys, eikä hän halunnut kommentoida, olisiko siitä ratkaisuksi hallituksen ja kunta-alan järjestöjen kiky-kiistaan.

Kunta-alan ja hallituksen välissä on ollut kiista 88 miljoonasta eurosta.

