Norjan kuningatar Sonja ja kuningas Harald V vierailevat tänään Suomessa. He tapasivat presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion tiistaina aamupäivällä. Kuva: Joel Maisalmi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion tapaamisen lisäksi Norjan kuninkaalliset vierailevat eduskunnassa, lounastavat Helsingin kaupungintalolla ja tapaavat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa.

Harald V valittiin kuninkaaksi tammikuussa 1991, kun hänen isänsä kuningas Olavi V kuoli. Haraldin äiti on Ruotsin prinsessa Märtha. Englannin kuningatar Elisabet II puolestaan on Norjan kuninkaan pikkuserkku.

Kuningatar Sonja on tavallisen norjalaisen kauppiasperheen tytär. Siksi heidän avioliittonsa herätti aikanaan vastustusta.

Yhdeksän vuotta he seurustelivat salassa. Silloinen kruununprinssi Harald halusi Sonjan vaimokseen ja uhkasi luopua kruunusta, mikäli avioliittoa ei hyväksytä. Pari avioitui vuonna 1968.

Myös kuningasparin lapset kruununprinssi Haakon ja prinsessa Märtha Louise ovat löytäneet puolisonsa kuningasperheiden ulkopuolelta. Märtha Louisen avioliitto tosin vastikään päättyi eroon.

Kuningas tunnetaan urheilun ja ulkoilun ystävänä. Hän metsästää ja kalastaa ja on tuttu näky Oslon Holmenkollenin talvikisoissa. Kuningas on itsekin urheilija. Hän on osallistunut kolmiin olympialaisiin purjehduksessa ja voittanut miehistönsä kanssa purjehduksessa Euroopan ja maailmanmestaruudet.

Kuningas on perustuslain mukaan valtion johtaja. Käytännössä kuninkaan tehtävät ovat pääosin seremoniallisia.

Keravalainen Heli Lehtimäki oli tullut varta vasten Presidentinlinnan edustalle odottamaan Norjan kuningasparin saapumista.

Lehtimäki sanoo olevansa rojalisti. Hänestä on tavattoman hyvä nähdä, että Suomella on hyvä yhteistyö Pohjoismaihin.

Yhteiskunnallisen merkityksen lisäksi Lehtimäellä on toinenkin syy olla paikalla. Hyvä ystävä on nuoresta pitäen ollut kuningatar Sonjan näköinen.

Muistan jo nuorena, kun Sonjasta oli kuva suihkulähteen lähellä. Hän oli aivan ystäväni näköinen.

Lehtimäki seurasi aikanaan, kun kauppiasperheen tytär Sonja lopulta hyväksyttiin Haraldin aviovaimoksi ja hoviin.

Lehtimäki kiittelee vävyään, joka tiedotti, että nyt on mahdollisuus nähdä Norjan kuninkaalliset.

Juttua on muokattu kello 11.02: Korjattu Lehtimäen nimi oikeaan muotoon.

HANNAMARI AHONEN / LÄNNEN MEDIA