Moni Rinteen kannattaja vetoaa siihen, ettei kaikkia näyttöjä ole vielä ehditty antaa yhden kauden aikana.

– Mielestäni istuva puheenjohtaja on toiminut ansiokkaasti, ei ole syytä spekuloida vaihdolla, toteaa Loviisan yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Isotalo.

Avoimissa vastauksissaan moni tuo esille Rinteen väitetyt huonot esiintymistaidot, jotka osa tosin kokee keltaisen lehdistön tarkoitushakuisena mustamaalauskampanjana.

– Puolueen puheenjohtajan ei tarvitse olla mikään runonlausuja. Pääasia, että pitää sen minkä lupaa ja osaa ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi, muistuttaa Urheiluväen yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Luja Helsingistä.

Eräs vastaaja ottaa vertailukohdaksi Moosekseksikin kutsutun Paavo Lipposen, jota aikanaan arvosteltiin jähmeäksi esiintyjäksi.

– Mediataitoja moitittu, mutta oliko Lipposellakaan kummoisemmat ja nyt Lipposta on jopa mediakin kaivannut.

Lännen Median kyselyyn osallistui 380 demarijärjestöjen ja -yhdistysten johtohenkilöä eri puolilta Suomea.

Näin Antti Rinnettä puolustetaan:

"Antti on hyvä, rauhallinen ja jämäkkä, mutta myös inhimillinen puheenjohtaja. Hän on helposti lähestyttävä ja aito. Kaikilla meillä on akilleen kantapäämme, Antin kohdalla se on esiintyminen, mutta hän on sitä parantanut melkoisesti ja osoittanut kuulleensa palautteen aiheesta ja ottaneensa sen tosissaan." (Anita Hellman Helsingistä)

"Rinne ei ole toiminnallaan aiheuttanut mitään tarvetta vaihtaa puheenjohtajaa; päinvastoin kiertänyt kenttää aktiivisesti ja sieltä positiivista palautetta. Ainoa heikkous esiintyminen tv:ssä, joka on korjattavissa."

"Rinne on vasta aloittanut, joten olisi hullunkurista heittää hanskat tiskiin nyt."

"SDP ei ole syytä palata samanlaiseen näytelmään, kuin edellisessä puoluekokouksessa. Puheenjohtaja tulee vallita kättä puristamalla ja Antin on hyvä jatkaa, koska hänen kautensa on ollut aivan liian lyhyt SDP:n linjan ylläpitämiseen."

"Antti Rinteen aikana SDP:n kannatus on noussut, joten Antti Rinne saa jatkaa puheenjohtajana. Tulevaisuudessa Antti Lindtman on erittäin varteenotettava puheenjohtajaehdokas." (Petri Partanen)

"Kannatusta ei kasvateta puheenjohtajaa vaihtamalla, vaan selkeällä, tasa-arvoisella ja tulevaisuuteen katsovalla linjalla. Jos Antti Rinne ei jatka, toivon että saisimme vaalit aikaiseksi." (Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja Otto Mantere Ilmajoelta)

"Antti Rinne hoitanut tehtävää lyhyen aikaa, ja toivottavasti on halukas jatkamaan. Jatkuvasti ei pidä puheenjohtajaa olla vaihtamassa, varsinkaan kun ei ole erityistä syytä. Jos on halukkaita vastaehdokkaita, niin siitä vaan mukaan kisaan. Antti Rinne on hoitanut tehtävää kohtuullisen hyvin." (Ahti Ruoppila Jyväskylästä)

"Jotkut kärsivät edelleen SDP:ssä edelleen messiassyndroomaa. Odotetaan, että puheenjohtaja hoitaa koko homman. Vaikuttaa siltä, että on vielä joitakin, toki harvoja, henkilöitä, jotka eivät kestäneet edellistä puoluekokousta. Sieltä käsin levitetään vähintäänkin vääristeltyä kuvaa SDP:n sisäisestä elämästä."

"SDP on viimeksi voittanut vaalit vuonna 2003 ja tuon jälkeen on tultu alaspäin koko ajan. Tuolle ajalle on mahtunut kolme puheenjohtajaa ja viisi puoluesihteeriä, joten voitaisiinko nyt viimein uskoa, ettei SDP:n ongelmat johdu ensisijaisesti siitä, kuka meitä johtaa." (Jani Kokko Muuramesta)

"Tärkeää on säilyttää avoimuus toiminnassa. Jos jotkut haluavat asettaa ehdokkaan uudeksi puoluejohtajaksi, se pitää nähdä vain osaksi demokratiaa. Mahdollisen vaalikamppailun pitäisi keskittyä asia- ja linjakysymyksiin, koska etukäteen on mahdoton tietää, kuka olisi mahdollisesti puolueen kannalta paras puoluejohtaja. Pertti Paasio taisi aikanaan kaatua erivärisiin sukkiin. Sellaista ei kannata enää toistaa." (Timo Kalema Helsingistä)

RIIKKA HAPPONEN / LÄNNEN MEDIA