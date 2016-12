Vaasa ei saanut laajaa päivystystä, mutta Seinäjoki sai. Asiasta on ollut kovasti keskustelussa. Viime aikoina Pohjanmaalla on noussut huoli kielellisten oikeuksien toteutumisesta Seinäjoella. Tähän myös presidentti Niinistö on kiinnittänyt huomiota poikkeuksellisessa lausumassaan.

Vaikka Niinistö hyväksyi lain, hän liitti valtioneuvoston pöytäkirjaan lausuman, jossa hän painottaa kielellisten oikeuksien toteuttamista.

Näin presidentti Niinistö kokonaisuudessaan lausui:

"Julkisuudessa on käyty voimakasta keskustelua lakiehdotuksesta. On esitetty, että vahvistettavana nyt oleva eduskunnan hyväksymä laki ei ottaisi huomioon kielellisiä oikeuksia ja olisi siten perustuslain vastainen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunut, että hallituksen esitys täyttää perustuslain vaatimukset edellytyksellä, että "kielellisten oikeuksien käytännön toteutuminen tulee turvata vähintään asettamalla Seinäjoen keskussairaalalle nimenomainen lakisääteinen velvoite huolehtia siitä, että Vaasasta Seinäjoelle siirtyvät ruotsinkieliset voivat käytännössä käyttää omaa kieltään".

Tämä valiokunnan kanta on ollut täysin yksimielinen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on edellä mainitun perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta lisännyt terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentin kuuluvaksi: "Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä."

Valiokunnan asettama velvollisuus vastaa perustuslain vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole terveydenhuoltolain sanotussa 50 §:n 3 momentissa tarkoin kuvannut, miten kielellisten oikeuksien toteutuminen käytännössä järjestetään. Selvää on, että lain säännöksen soveltamisen tulee vastata perustuslain vaatimuksia.

Oikeus käyttää omaa kieltään, suomea tai ruotsia, on perustuslain turvaama oikeus. Erityinen merkitys sillä on sairaalle. Kielellisen oikeuden takaaminen on laillisuus-, ei tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Eduskunnan säätämä laki, joka toistaa perustuslain vaatimuksen, sisältää siis ehdottoman velvollisuuden turvata kielelliset oikeudet. Lain soveltamisesta on tarkoitus säätää asetuksilla, jolloin sekä asetusten antaja että niiden täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä, että kielelliset oikeudet käytännössä myös toteutuvat.

Tässä tapauksessa se käsitykseni mukaan merkitsee, että päivystyspalveluja voidaan siirtää Vaasasta Seinäjoelle vain, jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä, että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä."