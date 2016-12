Sotaveteraanit ja lotat saapuvat Linnan juhlien kunniavieraina ensimmäisinä kättelemään presidenttiparia. Kättely alkaa iltaseitsemältä Jean Sibeliuksen Jääkärimarssin soidessa. Tänä vuonna tasavallan presidentin juhlavastaanotolle on kutsuttu myös jatkosodassa taistelleita virolaisia vapaaehtoisia eli Suomen-poikia sekä talvi- ja jatkosodan ruotsalaisia vapaaehtoisia.

Mariankadun puolelta saapuvien kutsuvieraiden joukossa on eri tavoin ansioituneita suomalaisia yhteiskunnan eri aloilta. Tänä vuonna Linnan juhlien teemana ovat Suomen vahvuudet, ja kutsuttuina on muun muassa koulutuksen ja sivistyksen mahdollistajia, kansalaisjärjestöjen aktiiveja, tieteenharjoittajia, rauhanturvaajia, menestyneitä urheilijoita, luonnonsuojelualan ammattilaisia sekä innovatiivisia yrittäjiä.

Mariankadun kättely kestää noin puoli yhdeksään, jonka jälkeen presidenttipari kättelee linnan pääsisäänkäynnin puolelta saapuvat vieraat protokollan mukaisessa järjestyksessä. Piispojen, kenraalikunnan, ministereiden, eduskunnan puhemiesten ja diplomaattien jälkeen viimeisenä juhlaan saapuvat entiset tasavallan presidentit puolisoineen.

Kaikkiaan linnaan on kutsuttu tänä vuonna noin 1800 henkilöä. Kättelyn odotetaan päättyvän ennen iltayhdeksää.

Jo kättelyn taustalla soittava Kaartin soittokunta vastaa myös tanssimusiikista. Illan ensimmäisenä valssina kuullaan tänä vuonna menehtyneen Lasse Mårtensonin säveltämä Jurmo. Kaartin Combon laulusolistina esiintyy Reeta Vestman.

Linnan kolmannen kerroksen salongissa vieraat voivat seurata puolestaan kuudesta huippusellististä koostuvan Total Cello Ensamblen esiintymistä.

Eri puolilla linnaa on noutopöytiä, joissa on tarjolla suolaisia ja makeita herkkuja sekä boolia, viinejä ja olutta. Kaikkiaan linnassa tarjoillaan yli 16 000 suolaista ja noin 6500 makeaa suupalaa. Ruokaa on varattu noin 300–350 grammaa kutsuvierasta kohden.

Näitä herkkuja Linnan juhlissa nautitaan:

Mäti-kalavoileipäkakkua

Savuporovoileipäkakkua

Vorschmack-kakkusia

Mätivohvelipikareita

Lohi-ruispiirasta

Muikku-ruispiirasta

Hauki-ruissipsejä

Kinkku-perunarieskakääryleitä

Saunapalvilammasmakkaroita

Metsäsienivohvelipikareita

Nyhtökaura-suppilovahvero-ohukaisia

Nauris- ja porkkanapiirakoita

Punajuuri-keltajuuriterriiniä

Kotimaisia pienjuustoloiden juustoja

Vadelmakermakakkua

Ellen Svinhufvud -kakkua

Tyrnituorejuustokakkua

Mustikkakukkoa

Lusikkaleipiä

Ruispiparkakkuja

Suklaa, mokka- ja nougattryffeleitä

Vadelma-, päärynä- ja ananasmarmeladia

Reilun kaupan luomukahvia ja -teetä

Linnan perinteistä boolia

Puna- ja valkoviiniä

Karpalolimonadia

Pienpanimo-olutta

Vettä

Riikka Happonen / Lännen media