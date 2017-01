Jokaisella on omat tärkeät kappaleensa. 100-vuotiaan Suomen kunniaksi pyysimme neljää erilaista musiikintekijää listaamaan omasta mielestään kymmenen parasta kotimaista populaarimusiikin kappaletta.

Ammattilaisten valinnat eivät ole niitä ilmeisimpiä, mutta löytyy sieltä myös suurten kansanjoukkojen suosikkeja kuten Eppu Normaalia, Juicea ja Anna Puuta.

Ilahduttavinta oli se, kuinka innostuneita artistit lopulta listoistaan olivat. Esimerkiksi Egotripin Knipin listalla oli alun perin 40 kappaletta, joista kymmenen kärki muotoutui vasta viime metreillä.

– Lista on varmasti taas jo aivan toinen, kun tämä haastattelu päättyy, Knipi nauroi.

Jonna Tervomaan mukaan tällaista listausta ei voi ottaakaan kuin kevyesti.

Heikki Salo pyöritteli vaihtoehtoja yhden illan ajan. Hän päätyi lopulta kronologiseen järjestykseen.

Knipi laittoi kymmenikkönsä leikkimielellä paremmuusjärjestykseen, mutta muiden mielestä kymmenen parhaimman valitseminen oli yksistään jo riittävän vaikeaa.

Heikki Salo kieltäytyi pilaamasta biisiä tekstillä

Muusikko ja lauluntekijä Heikki Salo halusi panna Top 10 -kappaleensa kronologiseen järjestykseen. Liikkeellekin oli siis lähdettävä kansanlauluista asti.

Tässä Salon lista:

Suutarin emännän kehtolaulu

– Se kuvaa hyvin tilannetta, missä kansanlaulut syntyivät. Suutarin emäntä nukuttaa lasta kehdossa ja pojat tulevat hakemaan kenkiä. Emäntä ohjeistaa poikia laulaen kesken kehtolaulun, ettei vauva herää. Se kuvaa hyvin myös sitä, että jokainen osaa tehdä laulun. Ei tarvitse olla sen kummempi taiteilija kuin suutarin emäntä.

J. Alfred Tanner: Orpopojan valssi

– Mä oon orpona, mutten orjana. Miksi itkemään kun onnest unta nään. Aivan validia laulutekstiä vielä nykypäivänä. Samoja asioita laulavat nykymuusikot Bruce Springsteenistä Pelle Miljoonaan. Huomasin, muuten valitsevani listalle lähinnä duuribiisejä. Suomessa on tehty paljon hienoja biisejä, jotka eivät ole mollissa.

Tapio Rautavaara: Juokse sinä humma

– Tämä on niin hienotunnelmainen biisi. Rautavaara on muokannut itse tekstiä ja koonnut siihen mukaan kohtia eri kansanlauluista.

Aarno Raninen: On hetki

– Biisintekijä Rauno Lehtinen oli nero. On hetki oli euroviisukappale, jonka Arto Raninen esitti. Jos kuvittelee, että Frank Sinatra laulaisi tämän biisin, se olisi maailmanklassikko.

Pekka Streng: Sisältäni portin löysin

– Meikäläisen ikäluokasta jokainen, joka kuuli tämän, alkoi tehdä biisejä. Se oli helppo opetella, kun siinä oli vain kaksi sointua. Se antoi tilaa tai tavallaan vinkin aloittaa, että hei, minäkin voisin osata.

Juice Leskinen: Panomies

– Per Vers, runoilija -albumi oli mestariteos. Monta pään räjäyttävää biisiä, joista Panomies on ehdottomasti yksi. Se oli niin häpeilemättömän suora. Sen jälkeen ajatteli, että voi tehdä ihan mitä vain. Se oli uudenlainen paitsi tekstin myös musiikin tasolla. Mieletön svengi!

Rock’n’Roll Band: I’m gonna roll

– Se on Dave Lindholmin sävellys ja teksti. Minulla meni tosi pitkään 1980-luvulle, ennen kuin tajusin, ettei se olekaan klassikkobiisi. Luulin, että se on versio jostain maailmanluokan klassikosta.

Jukka Tolonen: Windermere Avenue

– Kuuntelin 1970-luvulla tätä miljoona kertaa. Bändissä ei ole kuin ykkössuperkastia. Tolonen pyysi aikoinaan Helsingin yössä minua tekstittämään sen. Jäin miettimään, mutta se on niin hieno instrumentaalibiisi, että en pilaisi sitä tekstillä.

Darude: Sandstorm

– Nykyään on jo mahdollisuus tehdä kansainvälinen hitti. Rauno Lehtinen ei siihen vielä jakelukanavista johtuen pystynyt. Evergreen.

Pertti Kurikan nimipäivät: Aina mun pitää

– En ole ikinä kuullut euroviisuissa yhtä rehellistä kappaletta. Se räjäytti koko skenen. Oikea biisi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se riittää.

Knipi nosti J. Karjalaisen lupiinit ykköseksi

Knipi Stierncreutz on Egotrippi-yhtyeen laulaja-kitaristi, joka on tehnyt kappaleita myös lukuisille muille kotimaisille artisteille (muun muassa Anna Puu, Jenni Vartiainen ja Jonna Tervomaa).

Knipi rajasi omat suosikkinsa suomenkielisiin. Siksi esimerkiksi Hanoi Rocks puuttuu listalta.

Aivan viime metreillä listalta putosivat myös Ratsia ja Kauko Röyhkän Talo meren rannalla.

– Ratsian Täältä tulee yö ansaitsisi ainakin maininnan. Siinä kaiken kruunaa laulajan ihan tajuton antautuminen suoritukseen. Sellaista ei tänä päivänä enää kuule, Knipi sanoo.

Tässä Knipin lista:

J. Karjalainen: Villejä lupiineja

– Sanat soljuvat upeasti sävellykseen. Kaikki osaavat ne ulkoa, mutta oletko ajatellut, mistä siinä lauletaan?

Eppu Normaali: Pimeyden tango

– Biisi on kestänyt upeasti aikaa, kuten melkein kaikki Eppujen biisit. Biisiin liittyy tärkeitä muistoja teinivuosiltani, niin hyviä kuin vähemmän hyviä. Minulle hyvinkin tärkeä kappale.

Hector: Lumi teki enkelin eteiseen

– Kulunut kappale, mutta syystä. Nythän se kuultiin vasta myös SuomiLOVEssa, ja kyllähän se puhuttelee edelleen. Vahva teksti menee jokaiseen hermosoluun. Lauseet onnistuvat tippumaan juuri oikeille nuoteille. Hyvin vaikuttava biisi.

Pelle Miljoona: Moottoritie on kuuma

– Tätä ei voi sivuuttaa. Kappale edustaa minulle 1980-lukua, omaa nuoruuttani ja sellaista romanttista kaipuuta irti harmaasta.

Jonna Tervomaa: Minä toivon

– Tekstissä jokaisella rivillä on tosi iso merkitys. Ne luovat mielikuvia: näen mielessäni ne oranssit teltat 70-luvulta. Lause "Tarkoitus on elää ja kerran kuolla, henkeen kaikki vetää ja sormet nuolla", on mielestäni nerokas. Elämännälkäinen kappale.

Hassisen kone: Rappiolla

– Tämäkin on kulunut biisi, mutta syystä. Se toimii syvällisesti mutta myös täydellisenä bailubiisinä. Näin aikoinaan, kun Ismo Alanko esitti biisin RMJ:ssä yleisön toiveesta. Oli hienoa nähdä yleisön reaktio ja ennen kaikkea nähdä artistin oma innostus soittaa kyseinen biisi ilmeisesti pitkästä aikaa. Se on kyllä kova biisi.

PMMP: Lautturi

– Paula Vesala ja Jori Sjöroos menevät sanoitus-sävellysparina Suomen top 3:een. Kaksi neroa on todella löytänyt toisensa. PMMP:tä ei voi koskaan kehua liikaa.

Tehosekoitin: Syntynyt köyhänä

– Bändiltä olisi voinut valita montakin eri biiisiä. Tässä on kuitenkin sellaista alkukantaista henkeä, jota Tehosekoittimella oli ennen kuin se alkoi tehdä popsinfonioita.

Pepe Willberg: Toiset meistä

– Kaunis sävellys, johon sanoituksen teema istuu saumattomasti. Upea sovitus stemmoineen ja sumuisine trumpetteineen. Täydellinen.

Kaseva: Tyhjää

– Minulle 1970-luku kuulostaa tältä. Kappaleessa on kauniit stemmat, huolella mietittyjä sovituksia ja hemmetin jännä kertosäe. Se muuttuu tosi kauniista jotenkin uhkaavaksi. Osuu ja uppoaa.

Jonna Tervomaa tuskaili Juicen kanssa

Muusikko ja musiikintekijä Jonna Tervomaa piti tehtävää niin mahdottomana, että päätti suhtautua siihen kevyesti.

– Juicekin puuttuu listalta. En vain osannut valita yhtä. Myös omat aikalaiseni puuttuvat, he ovat liiankin lähellä. Ja sitä paitsi joka päivä voisi tehdä eri listan, Jonna puuskahtaa.

Tässä Tervomaan lista:

Lasse Mårtenson: Myrskyluodon Maija

– Henkilökohtaiset kuuntelukokemukset sekoittuvat aina musiikkiin. Tämä biisi on jäänyt lapsuudesta jonnekin erityiseen paikkaan.

Wigwam: Freddie are you ready

– Lapsuudenkodissa kuunneltiin paljon englanninkielistä musiikkia. Siksi ehkä Wigwam. Huikea biisi. Niin rento ja suvereeni.

22-Pistepirkko: Birdy

– Mahdotonta valita pistepirkoilta parasta. Tämä kappale saa minut poikkeuksetta tuntemaan itseni onnelliseksi. Se edustaa tiettyä soundi-aaltoa, johon ihastuin ikihyviksi 1990-luvulla.

Noitalinna huraa: Pikkuveli

– Miten kukaan voi onnistua pukemaan säveliksi ja sanoiksi pienen lapsen ajatuksia niin, että kuka tahansa voi samaistua?

Kaj Chydenius: Sinua, sinua rakastan

– Järkälemäinen teos. Rakkaudesta voi tehdä näin massiivisia lauluja. Tämä on kuolematon.

Hassisen kone: Tällä tiellä

– Absoluuttisen osuva. Laulu, teksti ja bändin intensiteetti yhdessä tekevät minuun niin rankan vaikutuksen, etten voi kuunnella tätä missä tahansa.

Dave Lindholm: Pieni ja hento ote

– Eipä Daven tuotannostakaan ole helppoa valita parasta. Tähän liittyy sen mahtavuuden lisäksi kollektiivisuus: miten monia ihmisiä se on koskettanut. Tässä on pala totuutta.

Tavaramarkkinat: Kevät

– Kevät – tosiaan ihmistä pelkään. Siinä se. Biisissä on täysin omanlaisensa maailma. Biisi repii väkisin kädestä sinne Hakaniemenrantaan kokemaan tuon kaiken.

Pepe Willberg: Aamu

– Mahtava sävellys. Se kevyt tunne, jota aamuisin etsii, on tässä.

J.Karjalainen: Mä käännyn hiljaa pois

– Kertakaikkisen täydellinen. Soundi, soitto, laulu, teksti, sävellys. Niin kaunis ja haikea ja herkkä, mutta antaa voimaa.

Rauhatäti valitsi jazzia ja Asan

Rauhatäti eli Hanna Yli-Tepsa on alun perin sodankyläläinen rap-artisti, joka asuu nykyään Helsingissä.

– En pysty valitsemaan mielestäni parhaita biisejä, mutta nostin esimerkkejä mielestäni hienosta kotimaisesta musiikista, Rauhatäti sanoo.

Tässä Rauhatädin lista:

Lasse Mårtenson: Kesäuni

– Lasse Mårtensonin käännökset olivat vertaansa vailla, orkestraatio ja sovitukset ensiluokkaisia.

Jo Stance: Changes

– Maailmanluokan soul-laulaja Johanna Försti yhdessä jazzmuusikko Teppo Mäkysen kanssa avaa oven kansainvälisen tason rytmimusiikkiin.

Carola ja Heikki Sarmanto trio: The Flame

– Levy on eräs merkkiteos suomalaisen lauletun jazzin saralla. The Flame on sielukkaan Carolan mainio tulkinta ikivihreästä klassikosta.

Aili Ikonen: Laulan

– Aili Ikonen vie upeasti päiviin, jolloin suomalainen jazz- sekä viihdemusiikki olivat kukoistuksessaan 1960–1970-luvuilla.

Aino Venna: Tin Roof

– Tummaäänisen Aino Vennan hieno, mystinen kappale saa ajattelemaan lyriikoitten merkitystä. Tunnelmassa kaikuu tummanpuhuva amerikkalainen blues.

Maria Gasolina: Kadulla, sateessa tai landella

– Lissu Lehtimajan hieno käännös pääsee oikeuksiinsa. Myös bändin sovitus hyväilee korvaa sumuisena aamuna.

Spigu: Heille kadut öisin laulavat

– Mainio uusi artisti, jonka levyllä soi pohjoisamerikkalainen roots rock. Spigun esikoislevy kokonaisuudessaan on saundiltaan vertaansa vailla.

Asa feat. Anna Puu: Taulu

– Hieno tulkinta aiheesta "laulu". Asan lyriikat ovat aina koskettaneet syvältä. Mukana vielä Suomen ykköslaulajiin kuuluva Anna Puu.

Olli Ahvenlahti: Granma’s rocking chair

– Nostattavaa menoa. Suomalaisen legendan tuotanto on jazzjalkaa kutkuttavaa.

Pekko Käppi: Laihan koiran haukku ei kuulu taivaaseen

– Suomalainen jouhikkobluesin mestari, jonka sanoitukset osuvat syvälle tajuntaan. Lienevätkö syinä viittaukset suomalaiseen kansanperinteeseen vai nokkelat ilmaisut ja taidokas lyriikka. Saundi on niin juurevaa, että keikoilla on vaikeaa saada lantio pysymään paikallaan. Onneksi ei tarvitse! Toimii myös kotistereoissa.

