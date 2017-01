Vaasan Sport on hävinnyt jääkiekkoliigassa jo seitsemän ottelua peräkkäin jääkiekkoliigassa ja sijoitus sarjataulukossa on pudonnut jo 11:nneksi. Tällä viikolla kotkapaidoilla on kolme mahdollisuutta tappioputken katkaisemiseen: tiistaina ohjelmassa on vierasottelu Tampereen Ilvestä vastaan, torstaina Kuparisaareen saapuu Lappeenrannan SaiPa ja lauantaina Jyväskylän JYP.