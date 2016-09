Monen lintulajin syysmuutto vaikuttaa tänä vuonna olevan selvästi etuajassa. BirdLife Suomen mukaan esimerkiksi Porissa nähtiin toissa viikolla yli 7 600 niittykirvistä, mikä on tiettävästi kaikkien aikojen suurin Suomessa havaittu muutto. Tavallisesti lajin päämuutto on syyskuun loppupuolella.

Myös tiaisten muutto on aikaisessa. Esimerkiksi Hangon lintuasemalla havaittiin toissa viikolla lähes 2 500 sinitiaista, mikä on enemmän kuin ikinä aiemmin Suomessa syyskuussa. Myös hömö- ja pyrstötiaisia on ollut paljon liikkeellä. Lisäksi siperialaista taigauunilintua on tavattu myös kuluvana syksynä poikkeuksellisen paljon.

Syyskuussa on havaittu myös paljon harvinaisempia lintuja, kuten isovesipääsky, tulipäähippiäinen, palsasirri ja lyhytvarvaskiuru.

STT