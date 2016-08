Ministereistä kuitenkin noin kaksi kolmesta toimii myös kunnanvaltuutettuna.

Lännen Media kävi läpi ministerien ja puolueiden puheenjohtajien läsnäoloja heidän kotikuntiensa valtuustojen pöytäkirjoista viime vuoden huhtikuun eduskuntavaaleista saakka.

Alhaisimmat läsnäoloprosentit ministereistä ovat maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.), ex-ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakalla (kok.) sekä valtiovarainministeri Petteri Orpolla (kok.). He ovat olleet paikalla alle viidesosassa valtuuston kokouksista.

Tiilikaisen kotikunnassa Ruokolahdella valtuusto on kokoontunut tarkastelukaudella seitsemän kertaa, joista ministeri on ehtinyt yhteen kokoukseen. Toivakka on ollut paikalla kahdessa Mikkelin valtuuston 14 kokouksesta ja Orpo kolmessa Turun valtuuston 17 kokouksesta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ehtinyt Kempeleen valtuuston yhdeksästä kokouksesta tähän mennessä vain kahteen.

Risikko ja Rehula aktiivisimpia

Nykyministereistä aktiivisimpia paikallispolitiikassa ovat olleet sisäministeri Paula Risikko (kok.), peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps.).

Varapuhemiehenä ennen ministerinpostiaan toiminut Risikko on osallistunut peräti 14 Seinäjoen valtuuston 16 kokouksesta. Rehula on ollut paikalla viidessä Hollolan valtuuston seitsemästä kokouksesta ja Mattila kahdeksassa Muhoksen 13 kokouksesta.

Ministerivaltuutettujen keskikastiin kuuluvat työministeri Jari Lindström (ps.), ulkoministeri Timo Soini (ps.) ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Lindström on ennättänyt neljään Kouvolan valtuuston kymmenestä kokouksesta, Soini kahdeksaan Espoon 17 kokouksesta ja Grahn-Laasonen viiteen Forssan kymmenestä kokouksesta.

Nykyministereistä Jussi Niinistö (ps.), Anu Vehviläinen (kesk.), Kai Mykkänen (kok.), Anne Berner (kesk.) ja Olli Rehn (kesk.) eivät toimi kotikuntansa valtuutettuina.

OSSI RAJALA, RIIKKA HAPPONEN / LÄNNEN MEDIA