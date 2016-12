Imatralla ravintola Vuoksenvahdin eteen on tuotu kynttilöitä, ja poliisin eristykset on purettu. Lehtikuva / Hannu Rissanen

Usea ministeri on Twitterissä osoittanut surunvalittelunsa Imatran ampumisessa kuolleiden omaisille. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanovat olevansa surullisia ja järkyttyneitä yöllisistä tapahtumista. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivottaa voimia kaikille imatralaisille.

Imatralla ravintola Vuoksenvahdin eteen on tuotu kynttilöitä, ja poliisin eristykset on purettu. Ravintolan sisäänkäynnin edessä on verijälkiä lumessa.

Vuoksenvahti on avattu normaalisti, ja ravintolassa oli aamulla kymmenen jälkeen kymmenkunta asiakasta.

Vuoksenvahdin ravintolapäällikkö Ritva Munnukka kertoo STT:lle, että hänen käsityksensä mukaan tapahtumat eivät liity mitenkään ravintolan toimintaan. Ampuminen tapahtui ravintolan ulkopuolella. Munnukka on tapahtumasta hyvin järkyttynyt.

Imatran kaupunginjohtaja: Todella järkyttävä tapahtuma

Imatran öinen ampuminen on todella järkyttävä tapahtuma, sanoo kaupunginjohtaja Pertti Lintunen STT:lle. Hän on toiminut kaupunginjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

– Otan osaa omaisten suruun. Poliisiviranomaisten kanssa lähdetään asiaa purkamaan, ja täytyy sitten syventyä, onko jotain, mitä kaupunki voisi tehdä, Lintunen sanoo.

Lintunen ei itse koe Imatraa turvattomammaksi kuin muutakaan Suomea. Kaupunki on hänen mukaansa turvallinen paikka, mutta tapahtuman taustasyihin tulee perehtyä.

– Pienellä paikkakunnalla nämä aina korostuvat enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Kyllä nämä aina järkyttävät, kun tapahtumat tulevat lähelle.

Kriisitukipiste avattu Imatralle

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Eksote on avannut Imatralle kriisitukipisteen seurakunnan tiloihin Olavinkulmaan.

Kriisitukipisteestä on saatavilla henkistä tukea ja keskusteluapua, ja sieltä ohjataan tarvittaessa muihin palveluihin, kertoo Ekstoten viestintäpäällikkö Saara Raudasoja STT:lle.

Kriisiapu avattiin yöllä kolmen jälkeen. Kuuteen mennessä paikalla oli Raudasojan mukaan käynyt muutamia ihmisiä, mukaan lukien silminnäkijöitä.

Kriisitukipisteessä työskentelee Eksoten henkilökunnan lisäksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja kirkon henkisen tuen työntekijöitä.​

STT