"Mitä vikaa VR:n mielestä on suomalaisissa satuhahmoissa Tove Janssonin muumeista Heikki Prepulan Kössi Kenguruun ja Mauri Kunnaksen koiramäkeläisiin, kun se koristelee juniensa kylkiä tsekkiläisellä Myyrällä? Vai ratkaiseeko tässäkin hinta", lukija pohtii.

Miksi vaunujen kyljessä on juuri Myyrä, viestintäasiantuntija Marja Merta VR:ltä?

– Näin on ollut jo pitkään. Yhteistyökumppaninamme on kustantaja Tammi, jonka lastenkirjoista on kysymys. Lastenvaunuissa on myös luettavana lastenkirjoja, jotka liittyvät yhteistyöhön.

Mitkä muut hahmot koristavat vaunuja?

– Hahmot on valittu kustantajalta. Siellä on Richard Scarrylta kissa sekä Mato Matala ja kotimaisista hahmoista Risto Räppääjä.

– Vaunujen kirjat ovat enemmän kotimaisia, ja lastenlipuissa kuvina on muun muassa Risto Räppääjää. Nämä hahmot ovat yleensä olleet pidettyjä. Tämähän perustuu siihen, mitä hahmoja lapset tunnistavat, ja mistä he pitävät.

Onko tällaista palautetta tullut koskaan aiemmin?

– Minä en ole koskaan kuullut vastaavaa.

Mikko Pulliainen/Lännen Media