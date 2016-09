Anneli Auer ei ole mukana suorassa lähetyksessä. Päädyttiinkö ratkaisuun lakimiesten suosituksesta, ohjelman tuottaja Pasi Toivonen?

– Ei. Kysymys on normaalista, toimituksen omasta journalistisesta harkinnasta.

Onko kyseessä normaali Perjantai-ohjelman dokumenttiosuus?

– Ei se ole samanlainen. Sean (Ricks, toimittaja) kävi tapaamassa Anneli Aueria hänen kotonaan, mutta kamerat kävivät Mediapoliksen studiolla. Teimme studiohaastattelun, eli siinä mielessä se poikkeaa muodoltaan meidän dokumenteistamme.

Miksi päädyitte tähän ratkaisuun?

– En halua kovin paljon avata meidän sisäistä journalistista pohdintaamme, enkä sitäkään, olisiko suora lähetys ollut edes mahdollinen. Meillä on kiinnostava, hyvin tehty sekä varmasti ajatuksia herättävä haastattelu, ja sen ympärillä keskustelu.

– Suurin peruste ottaa Auer esille on, että hänen tapauksensa kautta avautuu isoja kysymyksiä luottamuksestamme poliisiin ja oikeuslaitoksen toimintaan sekä kysymyksiin siitä, kuinka meidän oma päämme toimii, kun on kyse syyllisyydestä ja syyttömyydestä. Tämän tematiikan käsittelyyn on parempi se, että Auer ei ole lavalla, sillä silloin koko keskustelu kääntyisi vääjäämättä hänen persoonansa ympärille. Nyt se on lähtökohtana laajemmille pohdinnoille.

MIKKO PULLIAINEN / LÄNNEN MEDIA