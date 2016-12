Ensimmäisenä on kokoontumassa Asema-aukiolle Helsinki ilman natseja -tapahtuma, joka on antifasistisen Varisverkoston, anarkistien A-ryhmän ja Helsingin Vasemmistonuorten järjestämä mielenosoitus.

Lännen Media seuraa mielenilmauksia Helsingin kaduilla koko illan. Asema-aukiolla on parhaillaan Lännen Median toimittaja Laura Myllymäki.

– Asema-aukio on jo aivan täynnä. Lavalta muistutetaan, että tapahtuma on täysin väkivallaton ja rauhanomainen mielenilmaus. Pääviestinä on, että kerrotaan natseille, mitä mieltä ollaan heidän mielenosoituksistaan Helsingissä, Myllymäki kuvailee.

Tapahtumaan osallistuvat ovat varustautuneet natsivastaisilla ja antifasistisilla kylteillä, ja paikalla huudetaan iskulauseita natseja vastaan. Paikalla näkyy myös klovniasuihin pukeutuneita ihmisiä. Facebookissa tapahtumaan on ilmoittautunut yli 2 000 osallistujaa.

Asema-aukiolla mielenilmaukseen osallistuville jaetaan toimintaohjeita, joissa muistutetaan, että tapahtuma on sitoutunut väkivallattomuuteen, mutta tarkoituksena on konkreettisesti hidastaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssia "rauhanomaisen kansalaistottelemattomuuden keinoin".

Helsinki ilman natseja -kulkueen on määrä lähteä Asema-aukiolta ja päätyä Kaisaniemeen. Poliisi pyrkii vahtimaan, ettei sen ja Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen mielenosoituksen välillä synny yhteenottoja. Myllymäen mukaan paikalla näkyy mellakkavarusteisiin sonnustautuneita poliiseja.

Uusnatseja edustavan Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kokoontuminen ja marssi alkavat puoli neljältä Hakaniemessä. Myöhemmin illalla klo 18.30 Töölöntorilta käynnistyy äärioikeiston suosima 6.12. -soihtukulkue Hietaniemen sankarihautausmaalle.

HENRIPEKKA KALLIO/LÄNNEN MEDIA