Poliisi on purkanut osan Berliinin Breitscheidplatzin turmapaikan eristyksestä. Tiistai-iltana yleisö päästettiin viemään kukkia keisari Vilhelmin muistokirkon edustalle. Alue, jossa kuorma-auto maanantaina ajoi torille, oli kuitenkin keskiviikkoaamuna edelleen suljettuna. Auton iskun voimasta revenneitä joulukoristeita lojui yhä kadulla eikä riekaleisia myyntikojuja ollut peitetty millään.

Breitscheidplatzin joulutorilla myyjänä työskentelevä berliiniläinen Enrico Schlünz sanoo, ettei poliisi ole kertonut, koska markkinat voidaan jälleen avata.

– Minulla ei ole oikeastaan mitään tietoa, koska pääsen takaisin töihin. Eikä pomonikaan osaa sanoa mitään, Schlünz kertoo.

Hän vietti keskiviikkona yllättävää vapaapäivää ja kävi viemässä kukkia turmapaikalle. Schlünzin mukaan hänen kojunsa sijaitsee aivan lähellä kohtaa, jossa kuorma-auto kylvi tuhoaan. Itse tapahtumaa hän ei nähnyt, mutta kuuli sen aiheuttaman hirvittävän metelin.

Tiistai-illan ja yön aikana sadat berliiniläiset sytyttivät kynttilöitä joulutorille. Kukkalähetysten virta jatkui vielä keskiviikkoaamunakin. Tosin aamulla eniten torin alueella näkyi kansainvälistä mediaa. Kaikkialla, missä oli kynttilöitä tai kukkaseppeleitä, seisoi myös tv-kanavan toimittaja ja kameramies valmistautumassa antamaan päivän ensimmäistä uutisraporttia.

Vaikka Breitscheidplatzin joulutori pysyy suljettuna mahdollisesti jouluun saakka, muu elämä on palannut takaisin kirkon ympärille levittäytyville ostoskaduille. Tiistaina poliisi oli määrännyt turmapaikan lähistön liikkeet pysymään kiinni, mutta iltaan mennessä monet niistä olivat avanneet ovensa.

– Poliisi käski sulkea liikkeen aamulla, mutta illalla omistaja päätti, että tulemme töihin, selitti paikallisen Einstein Kaffeen tarjoilija työssäoloaan ja kohautteli olkapäitään.

Ympäri Berliiniä poikkeustila näkyy poliisin läsnäolossa. Myös esimerkiksi hotelleissa on kiristetty kulunvalvontaa. Berliinin poliisi on kehottanut kansalaisia olemaan valppaina, koska oletettavasti iskun tekijä on vielä vapaalla jalalla ja hänen uskotaan olevan aseistettu.

RAMI NIEMINEN, BERLIINI / LÄNNEN MEDIA