Maahanmuuttovirastoa on arvosteltu siitä, että se on palauttanut turvapaikanhakijoita muun muassa Irakiin. LEHTIKUVA / Jukka Nukari

Maahanmuuttovirasto ei muuta linjaansa Afganistanista, Irakista ja Somaliasta saapuvien turvapaikanhakijoiden suhteen. Virasto on päivittänyt maiden maatietoraportit, mutta ne eivät sen mielestä anna aihetta muuttaa nykyistä ratkaisukäytäntöä.

Maahanmuuttovirastoa on arvosteltu siitä, että se on palauttanut turvapaikanhakijoita muun muassa Irakiin, jonka turvallisuustilanne on monin paikoin huono.

Viraston mukaan esimerkiksi Bagdadin turvallisuustilanne on heikentynyt, mutta väkivalta ei yllä äärimmäisen korkealle tasolle. Tämän vuoksi se ei myönnä suojelua pelkästään kotipaikan olosuhteiden perusteella, vaan vaatii yhä suojelulle yksilöllisiä perusteita.

Myös korkein hallinto-oikeus (KHO) on todennut, että Bagdadiin voidaan palauttaa.

Maahanmuuttovirasto ei ole enää alkusyksyn jälkeen tehnyt käännytyspäätöksiä Mosuliin, jota Irakin hallitus liittolaisineen yrittää vallata äärijärjestö Isisiltä.

Sisäistä pakoa Bagdadiin ei sovelleta Isis-alueilta lähteneiden sunnien kohdalla. Sen sijaan muilta alueilta kotoisin olevien sunnien osalta sisäinen pako Bagdadiin on mahdollinen.

Lisäksi shiiojen voidaan edellyttää siirtyvän sisäisesti Bagdadiin ja Etelä-Irakiin.

Afganistanista odotetaan KHO:n linjaa

Afganistanin yleisessä tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime keväästä. Maahanmuuttovirasto ja Helsingin hallinto-oikeus ovat olleet yksimielisiä siitä, että Kabuliin voi palata ja sisäinen pako sinne on yleisesti mahdollista. Sen sijaan Helsingin hallinto-oikeus on arvioinut, toisin kuin Maahanmuuttovirasto, että osaan Afganistanin maakunnista ei voida käännyttää. KHO:lta odotetaan asiaan linjausta.

KHO:n ratkaistavana on myös kysymys siitä, ovatko tietyn matkareitin olosuhteet peruste myöntää toissijaista suojelua silloin, kun henkilön kotialueen olosuhteet eivät sitä ole.

Somalian turvallisuustilanteessa ei ole myöskään tapahtunut merkittäviä muutoksia viime kevään jälkeen. Etelä- ja Keski-Somalian osalta Helsingin hallinto-oikeus on edellyttänyt, että Maahanmuuttovirasto selvittää tarkemmin yksittäisten hakijoiden paluuta ja olosuhteita matkareitillä.

Oikeuskäytäntöjä linjaavat KHO:n päätökset voivat johtaa merkittäviin muutoksiin turvapaikkahakemusten ratkaisukäytännöissä vuoden aikana.

STT