Tutkimusaineistona lehdessä on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 tekemää Kouluterveyskyselyä. Siinä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten vastauksia oli yli 90 000.

Kyselyn mukaan maahanmuuttajanuorista lähes puolet oli pelannut jotakin rahapeliä viimeisen vuoden aikana ja vajaa kolmannes pelasi viikoittain. Valtaväestöstä taas viimeisen vuoden aikana oli pelannut vajaa kolmannes, viikoittain pelasi vain viisi prosenttia. Kyselyn mukaan myös niin sanotut toisen polven maahanmuuttajat eli Suomessa syntyneet maahanmuuttajavanhempien lapset pelasivat useammin kuin valtaväestö.

Rahapeliongelmaisille palveluja tarjoavasta Peluurista arvioidaan, että rahapelien pelaaminen on myös aikuisilla maahanmuuttajilla yleisempää kuin aikuisella valtaväestöllä. Kehittämispäällikkö Mari Pajulan mukaan pelaamisen yleistyessä yleistyvät myös ongelmat.

– Tämä on ollut tiedossa jo aikaisemmin, mutta siihen ei ole päästy oikein tarttumaan, Pajula sanoo.

Apua huonosti tarjolla

Pajulan mielestä maahanmuuttajanuorten rahapeliongelmiin tarvittaisiin lisää apukeinoja. Varsinkin aikuistumisen kynnyksellä olevat nuoret ovat riskiryhmää rahapeliongelmien suhteen. Nyt apua on Pajulan mukaan tarjolla huonosti.

– Sillä saralla olisi paljon tehtävää. Erityisesti maahanmuuttajille kohdennettuja palveluita ei käytännössä ole.

Joka toinen vuosi toteutettava Kouluterveyskysely on tehty viimeksi vuonna 2015. Viime vuoden kyselyn mukaan pelaaminen on nuorilla etniseen taustaan katsomatta lisääntynyt kahdessa vuodessa hieman, lukuun ottamatta peruskoulun ja lukion tyttöjä, joilla se on pysynyt hyvin vähäisenä. Yleisesti ottaen pojat pelaavat selvästi enemmän kuin tytöt.

STT