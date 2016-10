Omar Widad Abdulwahid yrittää vielä hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen karkotuspäätöksestään, ettei joutuisi takaisin Irakiin. ? Haluaisin vain auttaa ihmisiä. Tänne tullessani luulin, että Suomi on hyvien ihmisoikeuksien maa, hän sanoo. Kuva: Pentti Vuosaari

– Tuntuu niin pahalta. Ehkä menen kirkkoon pyytämään apua, hän pohtii vakavana.

Toissa viikolla 26-vuotiaan irakilaisen piti luovuttaa avaimensa ja jättää SPR:n Kemin vastaanottokeskus. Hän sai käännytyspäätöksen, jossa viranomaiset kehottavat lähtemään maasta omatoimisesti tai hakemaan vapaaehtoisen paluun tukea.

Widad Abdulwahid ei halua palata kotiseudulleen. Hän sanoo toimineensa ihmisoikeusaktivistina ja journalistina, ja suututtaneensa Basran mahtimiehet. Kertomansa mukaan irakilaista uhkailtiin, häntä ammuttiin kaupan ikkunan läpi ja hänen ylitseen yritettiin ajaa autolla.

Käännytyspäätöksen jälkeen oikeus vastaanottopalveluihin – eli asuntoon, vastaanottorahaan ja terveydenhuoltoon – katkeaa. Widad Abdulwahid ohjattiin vastaanottokeskuksesta Kemin sosiaalitoimistoon, jotta hän ei jäisi taivasalle.

Hän sai kriisiapuna 87 euroa ja huoneen lokakuun loppuun asti. Sen jälkeen sosiaalitoimistossa on uusi tapaaminen.

Paperittomien ja laittomasti maassa oleskelevien nykyajan irtolaisten viimeinen turva on kuntien myöntämä toimeentulotuki. Kunnissa tilanne huolestuttaa, sillä valtiolta ei ole tullut valtakunnallista ohjeistusta tuen myöntämisestä, ja perustoimeentulotuki on kaiken kukkuraksi siirtymässä vuodenvaihteessa Kelan hoidettavaksi.

– Lain mukaan jokaiselle hädänalaiselle täytyy antaa kriisiapua, mutta kauanko sen on kestettävä ja mitä se sisältää? Tämä on aivan uusi asia, kuvailee Kemin vs. sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Outi Kääriäinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on luvannut ohjeistusta lähiviikkoina.

– Linjoja ei ole vielä päätetty, mutta toimeentulotuen lainsäädäntö on senkaltainen, ettei kovin tarkkoja ohjeita pystytä antamaan. Kunnilla tulee olemaan aika vapaa harkinta, kuvailee hallitussihteeri Susanna Rahkonen.

Kuntien vastuu hädänalaisista perustuu sosiaalihuoltolakiin.

– Myös perustuslaissa voi lukea sellaisen periaatteen, että jokaiselle kuuluu turva hädän hetkellä, Rahkonen muistuttaa.

Apu koskee ulkomaalaisiakin.

Pienemmissä kunnissa on uumoiltu, että maahan luvatta jäävät turvapaikanhakijat poistuvat vähin äänin etelän suuriin keskuksiin. Widad Abdulwahid kertoo tietävänsä yhden toisen irakilaismiehen, joka on hänen kanssaan samassa tilanteessa, mutta tämä on kuulemma yllättäen kadonnut, eikä enää vastaa puhelimeen tai päivitä Facebookia.

Widad Abdulwahid oli Kemissä vähän aikaa erään hotelli- ja ravintolayrittäjän apuna, siitä jäi hyvät muistot. Viranomaisten asiakirjoissa hän kertoo myös unettomuudesta, ahdistuksesta ja tekemisen puutteesta.

– Haluaisin vain auttaa ihmisiä. Tänne tullessani luulin, että Suomi on hyvien ihmisoikeuksien maa, hän sanoo.

HENRIPEKKA KALLIO, KEMI / LÄNNEN MEDIA