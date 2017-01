Lännen Median lehtien vaaliasiantuntijan, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jopisipilän mielestä on vaarana, että kansalaiset eivät hahmota, mistä kevään kuntavaaleissa päätetään. Jokisipilä luonnehtii kuntavaaleja historiallisiksi. Uudet valtuustot hoitavat tehtäväänsä noin puolitoista vuotta ja sitten valtuutettujen toimenkuva muuttuu olennaisesti. Valtuustojen vallasta napataan puolet pois, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta.

Jokisipilä arvioi, että kuntavaalien ehdokasasettelussa näkyy jo, millä strategialla puolue lähestyy vuoden 2018 maakuntavaaleja. Puolueen kovia nimiä voidaan säästää maakuntavaalien ehdokkaiksi.

Jokisipilä on huolissaan eri tasoilla olevien valtuutettujen eturistiriidoista. Saman henkilön voi olla vaikea tehdä maakuntavaltuustossa päätöstä, joka on ristiriidassa omassa kunnanvaltuustossa tehtävien päätösten kanssa. Jokisipilän mielestä tilanne on hyvin mielenkiintoinen, jos kuntajohtajat asettuvat ehdolle maakuntavaaleissa.

– Maakuntavaltuustoissa päätetään niin merkittävistä asioista, että kuntajohtajien suorastaan kannattaisi olla siellä valvomassa kunnan etua. Toisaalta maakuntavaltuustojen tehtävänä on edistää maakunnallista etua.

LM:n vaaliasiantuntijana toimiva Jokisipilä arvioi, että perussuomalaisten on vaikea yltää viime kuntavaalien tulokseen. Ääniä valuu SDP:lle ja keskustalle. Vihreille Jokisipilä ennakoi ensimmäistä valtuutetun paikkaa moneen kuntaan. Suurimman puolueen paikka on vihreille realismia Helsingissä, ei muualla suurissa kaupungeissa. Jokisipilä ei pidä kovin todennäköisenä, että kokoomus pystyisi uusimaan kuntavaalivoittonsa. Kokoomus on voittanut kahdet kuntavaalit peräkkäin.

KIRSI TURKKI/LÄNNEN MEDIA