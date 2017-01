Asia selviää Lännen Median laajasta kyselystä, johon vastasi yli 500 aktiivista sosiaalidemokraattia. Kysely lähetettiin puoluekokousedustajille, piirihallitusten jäsenille sekä sdp:n paikallisyhdistysten ja järjestöjen johtohenkilöille. Kohderyhmään kuului noin 1 000 sosiaalidemokraattia, joista puolet osallistui kyselyyn. Tulokset ovat vahvasti suuntaa antavia.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kahdeksan eduskuntapuolueen listalta kaikki puolueet, jotka he ottaisivat mukaan seuraavaan hallitukseen.

Yli 90 prosenttia demarivaikuttajista haluaa oman puolueensa seuraavaan hallitukseen.

Jos sdp on seuraavissa eduskuntavaaleissa Suomen suurin puolue, Vasemmistoliiton ja vihreiden puheenjohtajilla lienee jo vaali-iltana aihetta pieneen hymyyn.

LM:n suuressa kyselyssä 79,8 prosenttia vastaajista haluaa Vasemmistoliiton sdp:n hallituskumppaniksi. Vihreät on sdp:n kenttäväelle lähes yhtä mieluisa kumppani, jonka haluaa hallitukseen 75,8 prosenttia sosiaalidemokraateista.

– Oikeistoaallon jäljiltä tarvitaan vasemmistolaisiin ja vihreisiin arvoihin perustuvaa hallitusta oikeudenmukaisuuden, taloudellisen kehityksen ja hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Hallitusohjelma ratkaisee, eli hallituspohjaa on mahdollista laajentaa porvarilliseen suuntaan, arvioi Lauttasaaren sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Kimmo Sarje Helsingistä.

Pelkkä punavihreä hallituspohja ei todennäköisesti saisi vaaleissa taakseen äänestäjien enemmistöä. Yli puolet demarivastaajista (52,1 %) ottaisikin keskustan sdp:n rinnalle hallitukseen, jolloin hallituspohjaa kutsuttaisiin viherpunamullaksi.

– Uskon, että keskusta palaa seuraavien vaalien jälkeen lähemmäs juuriaan ja alkiolainen politiikka syrjäyttää uusliberalismin keskustassa, toteaa Ahti Ruoppila Jyväskylästä.

– Keskustasta on tullut Sipilän & Bernerin aikana tosi kummallinen, eräs demaripäättäjä kirjoittaa.

– Kepu pettää aina, mutta on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin kokoomus. Rkp on neutraali. Vihreissä vaihtuu puheenjohtaja, ja heistä tulee edustuskelpoisia ja käytännön poliitikkoja. Vasurit on vielä niin ja näin, mutta mahdollinen vihreiden vaihtoehto. Tasapainottajiksi heistä ei ole, sillä silloin alkaa iltalypsy. Tällä koalitiolla tulee enemmistö, 105–112 paikkaa, ennakoi demaripäättäjä.

Vuosina 1995–2003 ja 2011–2015 kokoomus ja sdp olivat Suomessa hallituksen pääpuolueet, mutta nyt LM-kyselyn tulos antaa vakavaa pohdittavaa kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

Hädin tuskin viidennes (21,3) aktiividemareista ottaisi kokoomuksen hallitukseen.

Pelkkien vapaasti valittavien hallitussuosikkien kysyminen ei yksin anna riittävää kuvaa puolueen kentällä vallitsevista tunnelmista, koska perinteisesti puolueissa on ajateltu, että vaalien jälkeen yhteistyö on mahdollista lähes kaikkien puolueiden kanssa.

Lännen Media kysyi myös, mitkä puolueet vastaajat jättäisivät ehdottomasti seuraavan hallituksen ulkopuolelle eli oppositioon. Demarivaikuttajia pyydettiin valitsemaan kaikki puolueet, joiden paikka ei heidän mielestään missään nimessä ole seuraavassa hallituksessa.

Kysymykseen vastanneista 503 sosiaalidemokraatista 57,5 prosenttia on sitä mieltä, että kokoomuksen paikka on seuraavaksi ehdottomasti oppositiossa.

– Nykyinen kokoomus on siinä määrin pääoman, suuryritysten ja rikkaiden puolue, ettei meillä ole mahdollisuutta löytää yhteistä näkemystä siitä, millä eväillä Suomi saadaan jälleen menestymään ja hyvinvointivaltio ja sen palvelut turvattua myös tulevaisuudessa, kirjoittaa sdp:n turkulainen Mari-Elina Koivusalo.

Nykyinen pääministeripuolue keskusta sai yhtä jyrkän tuomion vain 24,9 prosentilta demarivastaajista.

Kokoomus on puoluegallupeissa nyt kolmantena, ja sitä uhkaa LM-kyselyn perusteella oppositioon joutuminen, mikäli sdp voittaa seuraavat vaalit ja pääsee sen jälkeen valitsemaan hallituskumppaneitaan.

Sdp:n ja perussuomalaisten välinen hallitusyhteistyö vaikuttaa LM-kyselyn perusteella epätodennäköisimmältä vaihtoehdolta.

Alle kaksi prosenttia demarivaikuttajista haluaa perussuomalaiset hallitukseen. Heistä peräti 92,8 prosenttia on sitä mieltä, että perussuomalaisten paikka ei missään nimessä ole seuraavassa hallituksessa.

– Sosiaalidemokraattisiin arvoihin kuuluu yleismaailmallisten ihmisoikeuksien – niiden kaikkien – ehdoton kunnioittaminen. Perussuomalaiset ovat siirtymässä yhä etäämmäs näistä arvoista. Olivat selitykset miten taidokkaita hyvänsä, niillä ei ihmisoikeuksia voi edes yrittää väistellä tai sananvapauden vaatimusta ja velvoitteita muuksi muuttaa. Perussuomalaisten energiapoliittiset näkemykset eivät myöskään ole tätä päivää saati huomista, arvioi Kaarin Taipale Helsingistä.

Kymmenet demaripäättäjät kutsuvat perussuomalaisia tai osaa heistä rasisteiksi.

– Perussuomalaisten johtajavalinnat ratkaisevat yhteistyölinjan. Rasistien kanssa ei voi mennä hallitukseen, sdp:n päättäjä toivoo kilpailijan johtoon maltillista puheenjohtajaa.

Ruotsalainen kansanpuolue ei herätä demareissa suuria intohimoja puolesta tai vastaan. Rkp:n haluaa hallitukseen 33,7 prosenttia demarivaikuttajista.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson lienee silti mielissään tiedosta, että vain 16,7 prosenttia demaripäättäjistä pitäisi rkp:n ehdottomasti oppositiossa myös seuraavien vaalien jälkeen.

Rkp:lläkin olisi toivoa demareiden johtamassa Suomessa.

– On selvää, että toinen suurista oikeistopuolueista on hallituskumppanina. Tässä tilanteessa näen, että keskustan kanssa on mahdollista löytää parhaiten yhteinen sävel. Kokoomuksen dominanssi suomalaisessa politiikassa on syytä päättää vihdoinkin. Muita hallituskumppaneita voisivat olla Vasemmistoliitto, vihreät ja rkp. Vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa voimme löytää paljon yhteisiä tavoitteita, joskaan en pidä puolueita järin luotettavina hallituskumppaneina. Rkp sopii hyvin liberaalina ja luotettavana hallituspuolueena täydentämään hallitusta. Tärkeintä on saada aikaan sosiaalidemokraattien johtama ja toimintakykyinen hallitus, kommentoi LM-kyselyn tuloksen valtavirtaa edustava demari.

Lauri Nurmi, Helsinki / Lännen Media