Ajokeli on paikoin erittäin huono Uudellamaalla sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa lumentulon vuoksi, kerrotaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksesta. Myös Etelä-Savossa, Hämeessä sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa ajokeli on huono tienpintojen liukkauden, lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Suuremmilta ongelmilta ajoliikenteessä on ainakin toistaiseksi vältytty.

VR ja Helsingin seudun liikenne HSL ovat varautuneet lumentuloon lähijunaliikenteen supistuksilla. Tarkemmat tiedot junaliikenteen muutoksista löytyvät esimerkiksi VR:n nettisivuilta. Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan luminen sää ei ole muutoin juuri vaikuttanut junien kulkuun, ainoastaan Helsingin päässä on jonkin verran myöhästymisiä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelärannikolla lunta tulee päivän mittaan ajoittain sakeasti. Tilanne helpottuu iltaan mentäessä.

Lumisateita saadaan myös maan keskiosaan. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeää. Aurinkokin saattaa näyttäytyä.

Päivystävä meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta kertoo, että huomenna kaakosta lähestyy uusi lumisadealue. Sateita on luvassa maan etelä- ja keskiosiin.

Korpelan mukaan pakkanen on tänään kovimmillaan Lapissa, jossa päivälämpötila on 10–15 astetta nollan alapuolella. Etelässä ja maan keskiosassa pakkasta on viitisen astetta. Etelärannikolla on lauhinta.

STT