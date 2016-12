Suurin oppositiopuolue SDP aikoo ottaa "feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi". SDP:n puoluehallitus yhtyy DemFem-verkoston aloitteeseen ja esittää sen hyväksymistä puoluekokouksessa Lahdessa helmikuun alussa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on eri yhteyksissä painottanut olevansa äijäfeministi. Rinteen haastanut kansanedustaja Timo Harakka puolestaan kantaa rintapielessään Demarinaisten pinssiä.

DemFem-verkosto on sosiaalidemokraattisten feministisesti ajattelevien ihmisten yhteenliittymä, jonka mukaan "kaikilla yhteiskunnallisilla ratkaisuilla on myös sukupuolivaikutuksia".

Puoluekokousaloite kuuluu seuraavasti: "SDP ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi huomioiden siten tasa-arvon vahvistamisen jokaisen päätöksensä kohdalla."

Aloitteen perusteluissa määritellään, mitä siinä tarkoitetaan feministisellä talouden ymmärryksellä.

– Feministinen talouden ymmärrys tarkoittaa yleisesti sitä, että hahmotetaan päätösten seuraus sukupuoli- ja valtanäkökulmasta. Tällöin ymmärretään, miten päätökset vaikuttavat paitsi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, samalla myös kaikkiin vallan ja eriarvoisuuden rakenteisiin. Feministisen ajattelun lähtökohtana on kaikkien ihmisten tasa-arvo, DemFem-verkosto määrittelee.

Demarifeministien mielestä esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa ja hyvinvointipalveluiden järjestämisessä tehdään paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

– Jos päiväkoti on liian täynnä tai kaukana, perheet pohtivat muita vaihtoehtoja. Osa-aikatyöt jäävät usein luontevasti naisille, koska heidän työsuhteensa on useammin epätyypillinen ja palkkansa alempi. Sosiaali- ja työmarkkinapolitiikka vahvistavat samaa sukupuolivaikutuksiltaan merkittävää tulosta, aloitetta perustellaan.

SDP haluaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit

Vastauksessaan puoluehallitus yhtyy tarpeeseen ottaa feministinen talouden ymmärrys SDP:n kaiken politiikan lähtökohdaksi.

– Naisten työmarkkinaosallistuminen on, palkka epätasa-arvon ohella, vahvimpia talouden sukupuolittuneisuutta ylläpitäviä jakoja. Naisten edellytyksiä osallistua täysipainotteisesti opiskeluun ja työelämään on edelleen vahvistettava yhteiskunnan tukirakenteiden ja palveluiden, koulutuksen sekä lainsäädännön kautta. On myös kiinnitettävä huomioita vallitseviin tapoihin ja asenteisiin, jotka edelleen ovat yhteiskunnassamme luomassa eriäviä mahdollisuuksia sukupuolten välille, SDP:n puoluehallitus kirjoittaa perusteluissaan, joissa se päätyy esittämään puoluekokoukselle aloitteen hyväksymistä.

SDP:n puoluehallitus haluaa, että Suomen työmarkkinoiden toiminnasta laaditaan perusteellinen sukupuolivaikutusten arviointi. SDP haluaa myös kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit. Tähän liittyen ja työllisyysasteen nostamiseksi puolue aikoo edistää perhevapaiden tasaisempaa käyttöä miesten ja naisten välillä.

– Työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen ja perinteisten sukupuoliroolien kyseenalaistaminen ovat edelleen askelia kohti tasa-arvoisempaa taloutta ja talouspolitiikkaa. Sdp on esittänyt kodinhoidontuen uudistamista niin, että se jaettaisiin entistä tasaisemmin vanhempien kesken. Tämä menettely ottaisi paremmin huomioon myös naisten työmarkkinaosallistumisen ja esimerkiksi myös urakehityksen ja eläkekertymän, puoluehallitus arvioi.

