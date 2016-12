– Tietysti on kunnia-asia olla täällä joka kerta, kun kutsu tulee. Se on sen merkki, että vuosi on mennyt todennäköisesti aika hyvin, Tähti sanoo.

Tähden tämän vuoden huippuhetket koettiin Rion paraolympialaisissa, joissa hän voitti neljännen perättäisen pyörätuolikelauksen paraolympiakultansa sadalla metrillä.

– Melkoisen napakymppiin meni kauden päätöskin, Tähti kommentoi.

Rion jälkeen Tähden elämä on ollut aikomoista pyöritystä. Hän on asunut syksyn pääasiassa Espanjassa ja treenannut ja keskittynyt ensi kauden maailmanmestaruuskisoihin.

Ulkomailla asuessa tulee myös helposti pohdittua sitä, mikä on Suomen vahvuus muihin maihin verrattuna.

– Kyllä se meidän korkea koulutustasomme varmasti on. Suomi on myös harvinaisen puhdas maa, ja meillä on paljon luontoa.

Eniten Tahdellä tulee Espanjassa ikävä saunaa.

– Sitä ei Espanjassa juurikaan tunneta.

Riikka Happonen, Päivi Lakka / Lännen media