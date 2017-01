Lapualla toimivasta päiväkodista on löytynyt tarttuva tuberkuloositapaus, tiedottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Kaikki kyseisessä päiväkodissa olevat lapset ja päiväkodin henkilökunta tutkitaan. Kaikki altistuneet on tavoitettu, ja myös päiväkodin lasten vanhempia on informoitu asiasta.

Tuberkuloosi ei tartu kovin helposti. Tuberkuloositartunta saadaan ilman välityksellä. Tartuntariskin suuruuteen vaikuttaa tautia sairastavan henkilön taudin luonteen lisäksi samassa tilassa oleskelun kesto, tilan koko ja ilmanvaihto.

Tartunnan saamisen riski onkin suurin samassa taloudessa asuvilla, muilla kontakteilla huomattavasti pienempi. Tartunnan saaneista aikuisista vain joka kymmenes sairastuu elämänsä aikana oireiseen tautiin, pienillä lapsilla sairastumisen riski on suurempi, kuten myös henkilöillä, joiden infektiopuolustus on heikentynyt.

Suurin osa tartunnan saaneista jää oireettomiksi tuberkuloosin kantajiksi. Tällöin puhutaan piilevästä eli latentista tuberkuloosista. Piilevää tuberkuloosia kantava henkilö ei ole tartuttava.

Tuberkuloosi on yleensä keuhkoissa ilmenevä infektiosairaus, johon sairastuu Suomessa vuosittain alle 300 henkilöä. Lapsen sairastuminen tuberkuloosiin on Suomessa harvinaista, tapauksia on koko Suomessa noin 10 vuodessa.

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka hoidosta, tartuntojen ehkäisystä ja kontaktien selvittämisestä on määrätty tartuntatautilaissa.

Tuberkuloosin oireita lapsella ovat yleensä pitkittynyt yskä, lämpöily, yöhikoilu, väsymys, laihtuminen tai kasvun hidastuminen.