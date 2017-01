Jos Halla-aho ja puolueen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini olisivat äänestyksessä kahdestaan vastakkain, Soini voittaisi haastajansa liki 55 prosentin suosiolla. Halla-ahon valitsisi puheenjohtajaksi yli 45 prosenttia vastaajista.

Mikäli kaikki tunnetuimmat perussuomalaiset asettuisivat ehdolle, puheenjohtajavaalin toiselle kierrokselle etenisivät Lännen Median kyselyn perusteella juuri Soini ja Halla-aho.

– Tulos todistaa, että Halla-aholla on huomattavaa aitoa kannatusta ja realistiset mahdollisuudet vakavasti haastaa Soini. Hänelle syntyy nyt moraalista velvollisuutta kannattajiaan kohtaan, arvioi kyselyaineistoon perehtynyt Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.

Kyselyn perusteella perussuomalaisvaikuttajat toivovat aitoa puheenjohtajakilpaa. Vastaajista 78 prosenttia toivoo, että Jyväskylässä puheenjohtajaksi on kesäkuussa ehdolla useita tunnettuja perussuomalaisia.

Lännen Median kyselyyn vastasi 256 perussuomalaista vaikuttajaa. Kysely tehtiin piirihallitusten jäsenille, paikallisyhdistysten puheenjohtajille, kansanedustajille sekä muissa keskeisissä tehtävissä toimiville perussuomalaisille.

Tutkija: Halla-aho keskittyisi maahanmuuttovastaisuuteen

Tutkijan arvion mukaan Halla-aho tekisi perussuomalaisista yhden asian puolueen, jos hänet valittaisiin puheenjohtajaksi. Tohtorikoulutettava Tuukka Ylä-Anttila Helsingin yliopistosta sanoo, että Halla-ahon valinta merkitsisi todennäköisesti keskittymistä maahanmuuttovastaisuuteen entistä jyrkemmällä linjalla, mikä puolestaan vaikuttaisi puolueen kannatukseen.

Ylä-Anttila uskoo, että Halla-ahon johdolla perussuomalaisten kannatus vakiintuisi kymmenen prosentin tienoille.

– Joka tapauksessa tässä puheenjohtajavaalissa äänestetään nyt puolueen linjasta jatkossa, Ylä-Anttila sanoo.

Soini antaa padan porista, Terho odottaa

Puheenjohtaja Soinia ei hetkauta puheenjohtajavaaliin liittyvät kannatusluvut. Soini kommentoi kyselyn tulosta STT:lle sanomalla, että antaa padan porista. Hänen mukaansa gallupit ovat gallupeja. Soini kertoo ilmoittavansa mahdollisesta osallistumisestaan kesäkuun puheenjohtajavaaliin kevään korvalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho puolestaan sanoo, ettei lähtisi haastamaan Soinia puheenjohtajakisassa. Ehdolle asettumiselle on kuitenkin "vahva mahdollisuus", jos Soini ei tavoittele enää puheenjohtajuutta.

Terho sanoo tekevänsä päätöksen mahdollisesta ehdokkuudestaan sen jälkeen, kun Soinin ratkaisu on tiedossa.

– Odotan mielenkiinnolla, mitä Soini ja Halla-aho lopulta ehdokkuudestaan päättävät, Terho kirjoittaa STT:lle.

Lännen Median kyselyn mukaan Terho on suosituin ehdokas, jos Soini ei asetu ehdolle. Hänen kannatuksensa on 33 prosenttia, kun Halla-aho jää vajaaseen 32 prosenttiin. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto on puolustusministeri Jussi Niinistö 20 prosentin kannatuksella.

Jos taas Soini asettuu ehdolle, Halla-ahon kannatus nousee lähes 10 prosenttiyksikköä Terhon edelle.

Halla-aho ei ole vielä vahvistanut lähtöään puheenjohtajakisaan. Hän kuitenkin ilmoitti joulukuun lopussa asettuvansa todennäköisesti ehdolle.

STT