Porvoon kaupunki tiedotti tänään, että lähes koko Porvoon alueen juomavesi on keitettävä. Myllymäen vesitornista maanantaina otetussa näytteessä todettiin E. coli -bakteeria. Se viittaa veden ulosteperäiseen saastumiseen.

– Näitä kaivojahan voi olla verkostossa, jos niitä rakennetaan. Niitä voi olla eri puolilla, mutta meillä ei missään nimessä rakenneta, sikäli kun niitä on tehty pitkiin linjoihin, vesijohdon ja viemärin ilmanpoistoyhteitä samoihin kaivoihin, Saarinen sanoo.

Lännen Media uutisoi 28. joulukuuta, että Valvira on lähettänyt kunnille kehotuksen tarkastaa vesilaitosten riskirakenteet. Äänekoskella talousvesi saastui lokakuussa vääränlaisen ilmanpoistokaivon rakenteen takia. Se aiheutti sairastumisia.

Saarisen mukaan Porvoon vesi on tehnyt Valviran pyynnön jälkeen omassa piirissään tilannekatsauksen, jonka lopputulos oli se, että vesilaitoksella ei ole vastaavia rakenteita kuin Äänekoskella.

Löytyikö kartoituksestanne joitain muita riskirakenteita?

– Ei.

– Me olemme tehneet normaalit valmius- ja varautumissuunnitelmat ja niitten yhteydessä arvioineet riskirakenteet. Kun sellaisia on tullut eteen, niitä on lähdetty korjaamaan. Tässä ei ole näköpiirissä, että jotain sellaista voisi olla, Saarinen sanoo.

E. coli on indikaattoribakteeri, jonka merkitys vesinäytteessä on se, että vedessä voi olla jokin toinen ulosteperäinen bakteeri, joka aiheuttaa sairastumisia. Saarinen ei halua tässä vaiheessa arvioida, miksi vesi on saastunut.

– Niitä [bakteereja] voi tulla vaikka maastosta, eikä sen tarvitse olla viemärilähtöinen, hän sanoo.

– On vaikea tässä vaiheessa spekuloida, mikä se voisi olla, eikä meillä ole edes viitteitä, mistä tämä voisi olla lähtöisin.

Porvoon kaupunki tiedottaa, että sairaalassa ja terveysasemilla ei ole havaittu tavanomaista enempää sairastumisia. Päiväkotien, terveysasemien, vanhuspalvelujen ja muiden palveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Henkilökunta huolehtii siitä, että vettä käytetään ohjeiden mukaisesti.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA