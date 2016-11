Suomen Seksologisen seuran hallituksen jäsenen Päivi Minkkisen mukaan ainakin osa Kivijärven lausunnoista rikkoo alan eettisiä sääntöjä.

– Ainakin osa Kivijärven lausunnoista ei edusta yleistä seksologista käsittelytapaa, joka perustuu tutkimustietoon, yleisiin ihmisoikeuksiin sekä seksuaalioikeuksiin. Yksi näistä oikeuksista on itsemääräämisoikeus ja oikeus koskemattomuuteen, joka pätee jokaisessa parisuhteessa, Minkkinen sanoo.

Anneli Kivijärvi on todennut useissa haastatteluissa, että parisuhteessa seksistä kieltäytyminen ilman pätevää syytä, on toisen osapuolen kiusaamista.

Hän lähtee siitä, että parisuhteessa on suostuttava aina seksiin. Kivijärvi itse määrittelee myös sen, että normaali määrä seksiä on yhdestä kahteen kertaan päivässä tai viikossa.

Minkkisen mukaan terapeuttisen työn on oltava arvoneutraalia eikä terapeutti ei voi painostaa asiakasta omaksumaan jotain tiettyä käsitystä siitä, millaista seksuaalielämän tulisi olla.

– Seksologi ei saa yrittää saada lukijoita omaksumaan jotain tiettyä seksuaalista toimintamallia, joten tällainen toiminta ei ole millään mittarilla asianmukaista eikä ammatillisesti perusteltua.

– Terapiatyössä lähdetään siitä, että kukaan ei esimerkiksi voi sanoa pariskunnalle, että jokin on pielessä, jos seksiä kerran viikossa tai vain kerran puolessa vuodessa.

Kivijärvi on itse Suomen seksologisen seuran jäsen. Seuran sääntöjen mukaan jäsen, joka ei noudata eettisiä ohjeita, voidaan erottaa seuran jäsenyydestä

Onko mahdollista, että Kivijärvi erotetaan seurasta?

– Yleisesti ottaen on mahdollista, että seuran jäsenyydestä voidaan erottaa jäsen, joka omalla toiminnallaan rikkoo seuran sääntöjä ja eettisiä periaatteita. Meidän on vaalittava alan laadun tasaisuutta, Minkkinen sanoo.

Pitkään psykoterapeuttina ja kliinisenä seksologina työskennellyt Minkkinen korostaa, että missään parisuhteessa halut eivät mene aina yksiin, mutta suurin osa pariskunnista löytää tasapainon näiden asioiden kanssa.

Pahinta, mitä haluttomuuden kanssa voi tehdä, on käskyttäminen ja pakottaminen. Itseään ei voi pakottaa haluamaan, hän sanoo.

– Halujen syklisyys ja vaihtelut kuuluvat tavalliseen elämään.

Anneli Kivijärvi: Uskollisuus menettää arvonsa, jos toinen ei anna seksiä

Suomen seksologisen seuran eettisen jaoston jäsen Päivi Minkkinen väittää, että rikot alan eettisiä ohjeita. Anneli Kivijärvi, miten vastaat kritiikkiin?

– Jos sellainen niin sanottu laki on olemassa, niin hänellä täytyy olla ne kirjallisena. En ole koskaan nähnyt ohjetta, ettei ihmisiä saisi yllyttää seksiin omassa parisuhteessaan.

Minkkinen viittaa siihen, että alan eettiset ohjeet lähtevät arvoneutraaliudesta ja siitä, että asiakasta ei voi painostaa omaksumaan mitään tiettyä näkemystä siitä, millaista seksuaalisuuden tulisi olla.

– Jos molemmat ovat tyytyväisiä tilanteeseen, se on ok. Kumppanin kanssa on kuitenkin sovittava näistä asioista ja mieluummin ennen kuin mennään asumaan yhdessä. Ei seksistä voi kieltäytyä, jos ei vain satu huvittamaan.

Lausuntosi siitä, että parisuhteessa pitäisi antaa aina, kun toinen sitä haluaa, ovat herättäneet voimakkaita purkauksia. Kerrot, että olet saanut jopa tappouhkauksia asian vuoksi. Voitko tarkentaa, mitä sinä tarkoitat sillä, että kieltäytymien on kiusaamista?

– Minä en ymmärrä miksi ihmiset eivät tätä käsitä. Kyse on kahdesta ihmisestä. Jos ne sopivat mitä ikinä tahansa, siihen ei ole mitään sanomista kenelläkään. Ihmisen pitää pitää omaa erotiikkaansa yllä, että voidaan osoittaa hellyyttä ilman painostusta. On vain päätettävä, että minä tahdon haluta.

– En todellakaan tarkoita, että toista pitäisi pakottaa, vaan jokaisen pitäisi vähän pakottaa itseään, jos on parisuhteeseen sitoutunut. Vastaanotolla on kyllä nykyisin enemmän naisia, joiden kumppani tekee jotakin muuta mieluummin kuin pitää hyvänä.

Eli parisuhteessa seksistä ei voi kieltäytyä jos ei vain satu huvittamaan. Mitkä sitten ovat päteviä syitä sanoa ei?

– Jos on henkistä tai fyysistä sairautta. Ei aina tarvitse olla edes itse sairas. Sekin riittää, että lapsi tai äiti ovat sairaita. Päteviä syitä kieltäytyä seksistä ovat myös vaikkapa vain kuukautiset tai vatsakipu tai se kuuluisa päänsärky.

Olet kirjoittanut omalla Facebook-sivullasi, että jos seksiä ei muuten saa, silloin voi mennä vaikka naapuriin. Mikä merkitys parisuhteen uskollisuudella on?

– Sillä ei ole mitään arvoa, jos kumppani kieltäytyy ilman pätevää syytä seksistä. Ja raja menee minun arvioni mukaan jossakin puolessa vuodessa.

– Jos sinä aikana seksi ei huvita oman kumppanin kanssa, silloin on sanonut itsensä irti parisuhteen eroottisuudesta. Tästä pitäisi puhua yhä enemmän.

Mikä sinusta on sitten sopiva määrä seksiä?

– Vanha käsitys on se, että normaalina pidetään sitä, että seksiä on yhdestä kahteen kertaa päivässä tai viikossa. Moni haluaisi seksiä kerran, pari viikossa.

MINNA AKIMO / LÄNNEN MEDIA