Vaasan ydinkeskustassa toimivien yrittäjien mielestä kaupankäynti siellä on hiljentynyt. He näkevät syyksi muun muassa Kivihaan kauppakeskuksen imun, keskustan korkean vuokratason, Anttilan loppumisen, parkkiongelmat, laman ja verkkokaupan. Kaikki ne ovat näivettäneet keskustaa, jossa on tällä hetkellä useita tyhjiä liikehuoneistoja.