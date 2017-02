Asiakasmaksut kattavat varhaiskasvatuksen kustannuksista noin kuudesosan, mutta jos ne poistettaisiin, kustannusvaikutus olisi todennäköisesti suurempi.

Hallituksen tilastojen mukaan varhaiskasvatuksen valtionosuusjärjestelmän mukaiset kustannukset olivat kunnan järjestämän päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon osalta noin 2,4 miljardia euroa vuonna 2013. Tästä Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ovat asiakasmaksuilla saaneet katettua yhteensä noin 334 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton arvion mukaan maksuton varhaiskasvatus vaikuttaisi kustannuksiin sangen dramaattisesti.

– Viime syksynä teimme tästä laskelmia. Jos arvioidaan 3-5 -vuotiaita, niin kustannukset nousisivat 100 miljoonaa euroa/ikäluokka, toteaa erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen .

Kuntaliiton arviossa ilmaista varhaiskasvatusta olisi 20 tuntia viikossa. Kustannusvaikutus syntyy paitsi tulojen laskusta, myös päivähoidon kasvavasta suosiosta.

Kuntaliiton skenaariossa lähes jokainen viisivuotias osallistuisi varhaiskasvatukseen, mutta osallistuvien kolmivuotiaiden määrä olisi noin 80 prosenttia.

Näihin lisäkustannuksiin ei ole laskettu mahdollisia rakennusinvestointeja.

– Varmaankin kaikkiin suuriin kaupunkeihin tarvitaan uutta tilaa. Toki on myös kuntia, joiden lapsimäärä vähenee, Lahtinen pohtii.

Myös koulutettua henkilöstöä tarvittaisiin lisää.

– Meillä on jo nyt pulaa lastentarhanopettajista sekä lastenhoitajista, joita ei nykyiselläänkään valmistu riittävästi.

Kyseessä olisi siis varsin monimutkainen operaatio, jonka yhteydessä koko perhetukijärjestelmän uusiminen voisi olla hyödyllistä.

– Jos jatkamme entiseen malliin, olemme vaikeuksissa. Osa rahoituksesta voisi löytyä esimerkiksi kotihoidontukijärjestelmää uusimalla, jolloin siirtymäaika voisi olla lyhyempi.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden puolesta on viime aikoina puhunut useampikin puolue:

Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma :

"Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Se tukee perheiden valinnanvapautta ja lasten tasa-arvoa. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa niissä kunnissa, joissa siitä on luovuttu. Suomeen tulee luoda Ruotsin mallin mukainen järjestelmä, jossa kaikille 3–5-vuotiaille taataan maksutonta varhaiskasvatusta."

Vihreiden kuntavaaliohjelma :

Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja otetaan askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta... Tavoitellaan kunnissa maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä, mikä lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja samalla parantaisi pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä.

Keskustan kuntavaalisivut :

"Lastemme on voitava saada laadukasta varhaiskasvatusta ja käydä koulua turvallisesti mahdollisimman lähellä kotia."

Kokoomuksen kuntavisio :

"Kokoomuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi voisi osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Kannatamme varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä ja palvelun saatavuuden parantamista. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä osa-aikainen maksuton varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka."

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma :

"Toimivan kunnallisen päivähoidon tulee huomioida sekä hoiva, pedagoginen laatu että vanhempien työhön liittyvät näkökohdat. Päivähoito ei kuitenkaan voi korvata vanhempia ja näiden vastuuta jälkikasvunsa kasvattamisesta ja huolehtimisesta. Kotihoidon mahdollisuutta tai perheiden itsenäistä päätäntävaltaa ei tule romuttaa."

Rkp:n perhepoliittinen kokonaisuudistus :

"Neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä taataan kaikille yli kolmevuotiaille lapsille. Suomessa ainoastaan noin 75 prosenttia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen eli huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa tai monessa muussa OECD-maassa. Tämä on hälyttävää ottaen huomioon miten tärkeää varhaiskasvatus on lapsen oppimisen, sosiaalisten taitojen ja kehityksen kannalta. Tästä huolimatta hallitus on päättänyt poistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Esitämme siksi varhaiskasvatuksen järjestämiseen Ruotsissa käytettävää mallia, jossa neljä tuntia varhaiskasvatusta päivässä on maksutonta. Neljän tunnin maksuton varhaiskasvatus merkitsee sitä, että päivähoitomaksut alenevat kautta linjan ja kannustinloukut vähenevät. Tämä tarkoittaa myös suurempaa joustavuutta yhdistää perhe- ja työelämä. Lisäksi mahdollisuudet ottaa vastaan osa-aikatyötä paranevat. Kustannus perhepoliittisen kokonaisuudistuksen kolmannelle osalle on 125 miljoonaa euroa, jos nykyistä tuntihintaa nostetaan jonkun verran. Jos tuntihinta pysyy ennallaan, maksu kokopäivähoitopaikasta lähes puolittuu."

Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma :

"Puolustamme päivähoidon sekä esi- ja perusopetuksen pieniä ryhmäkokoja. Pidämme aamu- ja iltapäiväkerhojen maksut kohtuullisina. Turvaamme päivähoitopaikkojen riittävän määrän muun muassa puolustamalla kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiä.

Edistämme perheiden valinnanvapautta lastenhoidossa.

Puolustamme päivähoidon sekä esi- ja perusopetuksen pieniä ryhmäkokoja. Pidämme aamu- ja iltapäiväkerhojen maksut kohtuullisina.

Turvaamme päivähoitopaikkojen riittävän määrän muun muassa puolustamalla kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiä."

Mikko Pulliainen / lännen media