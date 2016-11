– Nuorille suunnatut matalan kynnyksen palvelupisteet ovat jo osoittaneet tehonsa. Hyviä esimerkkejä löytyy Rovaniemeltä, Oulusta ja Forssasta, Manssila toteaa.

Esimerkiksi työkokeiluun on kokeilukunnissa päässyt tammi-kesäkuun aikana lähes 650 nuorta. Lisäksi 136 nuorelle on löytynyt palkkatukityöpaikka ja 214 nuorta on työllistynyt. Koulutuksen on puolestaan samalla ajanjaksolla aloittanut yli 100 nuorta.

Ideana on ollut koota nuoria tukevat palvelut helposti tavoitettaviksi ja karsia samalla byrokratia minimiin. Palvelumallia on luotu yhdessä nuorten kanssa.

– Palaute verkostomme palveluista on hyvää. Kyselyissä saamme 4,5 pistettä 5:stä, iloitsee Forssan Ohjaamon projektipäällikkö Jukka Lidman.

Kokeilussa mukana olevat työntekijät ja nuoret toivovat, että malli jää eloon kokeilujakson ja hankekausien jälkeen.

JOHANNA PUUKKA/LÄNNEN MEDIA